Ізраїльський генерал: «Україні потрібна потужна армія, в якій воюють сучасні технології, якими керують бійці»

У нинішній ситуації для України вкрай важливо визначити пріоритети у царині безпеки та оборони та вкладати у цей сектор інвестиції. Водночас необхідно підтримати творчу наснагу та патріотичне піднесення народу, підтримувати військових і модернізувати державу. Це той досвід Держави Ізраїль, який актуальний для України, вважає генерал-майор, голова Ради національної безпеки Ізраїлю (2011–2013 рр.) Яаков Амідрор. У розмові з Радіо Свобода він поділився міркуваннями щодо взаємозв’язку між модернізацією держави та зміцненням її безпеки.

– На київській конференції («Досвід державотворення Ізраїлю: уроки для України» – ред.) українців справді чи не найбільше цікавили питання, пов’язані з сектором безпеки та оборони. Україні справді потрібна потужна армія, в якій воюють, сказати б, сучасні техніка і технології, якими керують добре навчені і вмотивовані бійці. Ізраїль щороку витрачає кошти і для оснащення армії, і для підготовки військовослужбовців, і ми бачимо, наскільки це важливо для боєздатності держави.​

– Чи лише сучасна зброя зробила Сили оборони, чи то армію, Ізраїлю однією з найсильніших у світі?

Cаме існування Держави Ізраїль дотепер залежне від єдності та вмотивованості її громадян, від боєздатності та швидкості реагування на загрози її армії тощо

– Звісно, ні, так склались обставини, що саме існування Держави Ізраїль дотепер залежне від єдності та вмотивованості її громадян, від боєздатності та швидкості реагування на загрози її армії тощо. Зверніть увагу: на території нашої країни військові конфлікти спалахують постійно, так само ми постійно перебуваємо під загрозою терористичних актів. Суспільство готове служити обороні держави, держава готова підтримати спільноту, надає можливість використовувати сучасну освіту, інновації, технології і для розвитку цивільного сектору, і для розвитку сектору безпеки. Для нас надзвичайно важливо бути здатними боронити себе і свою країну.

– Що це означає – «здатність боронити себе і країну»?

Ми від початку існування Ізраїлю та його сектору оборони почали розвивати науково-технічний потенціал задля задоволення його потреб, а фактично потреб держави

– Це насправді багатовимірне питання. Ізраїль – маленька за розміром країна, але ми від початку створювали систему оборони, в центрі якої стоїть велика армія; ми маємо постійний людський резерв з належною підготовкою. Тобто людей за потреби можна уже швидко мобілізувати, щоб виконувати оборонні завдання. А по-друге, ми від початку існування Ізраїлю та його сектору оборони почали розвивати науково-технічний потенціал задля задоволення його потреб, а фактично потреб держави.

– І як це працює у наш час?

– Отже: у випадку теракту або загострення ситуації, наприклад, в якомусь з куточків Ізраїлю боєць має сповістити командира і надати йому інформацію, що відбувається. Далі спрацьовує «військова піраміда», коли командування різних рівнів визначає, що треба робити на місці, і віддає відповідні накази. При цьому чим швидше буде ухвалене рішення і чим скоріше бійці на місці дадуть відповідь супротивникові – тим краще, як ви розумієте. І тут говоримо про інший, науково-освітній пласт: чим краще будуть військовослужбовці різних рівнів «піраміди» підготовлені та навчені, чим більш компетентні вони будуть, чим сучасніші технології вони використовують у своїй роботі – тим швидше та якісніше вони виконають свою роботу. Тобто, тим швидше буде відновлена безпека.

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– В Україні відбувається реформа Збройних сил і всього сектору безпеки. Наскільки важливо у рамках реформи, з досвіду Ізраїлю та з вашого особистого досвіду, проведення навчання українських вояків?

Персональна компетенція, рівень персональної підготовки, патріотизм і вмотивованість кожного рядового та офіцера – це фундамент армії. Використання сучасних наукових, технічних розробок та інновацій – це технічна надбудова армії

– Персональна компетенція, рівень персональної підготовки, патріотизм і вмотивованість кожного рядового та офіцера – це фундамент армії. Використання сучасних наукових, технічних розробок та інновацій – це технічна надбудова армії, яку «зводять» та тримають на собі оці добре навчені, компетентні патріоти – солдати та офіцери. Повна злагодженість військової, чи то армійської «піраміди», розуміння з боку політичної еліти та громадянського суспільства важливості створити саме таку армію – запорука для успішних реформ сектору безпеки та оборони.

Довідка: Яаков Амідрор прослужив у Силах оборони Ізраїлю 36 років (1966–2002), у 2011–2013 роках працював на посаді голови Ради національної безпеки Ізраїлю, також був радником віце-прем’єр-міністра, опікуючись питаннями безпеки та оборони держави. Він є членом рад директорів низки провідних ізраїльських компаній, які працюють у сфері високих технологій. Також нині генерал-майор Амідрор – старший науковий співробітник в Інституті стратегічних досліджень (Єрусалим).