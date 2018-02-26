Генштаб переходить до автоматизованої системи управління військами – Муженко

Основні елементи автоматизованої системи управління військами будуть створені до кінця 2018-го року, повідомив Радіо Свобода начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко.

«Процес іде. До кінця поточного року вже основні елементи такої системи на різних рівнях, починаючи від тактичного і закінчуючи оперативним, будуть створені. Але сам процес введення цієї системи, я думаю, займе ще кілька років, як мінімум», – сказав головнокомандувач ЗСУ в інтерв’ю Радіо Свобода.

За словами Віктора Муженка, деякі елементи єдиної автоматизованої системи управління (ЄАСУ) збройними силами, у тестовому режимі працюють вже зараз.

«Наприклад, система «Дельта». Вже у тестовому режимі вона використовується і застосовується, зокрема, і в зоні АТО безпосередньо для управління підрозділами, які виконують бойові завдання. Є й інші системи. Є і система «Кропива», і є відповідна система автоматизованого управління протиповітряною обороною», – зазначив начальник Генштабу.

Він наголосив, що пришвидшення цього процесу залежить від багатьох факторів, зокрема, «фінансового ресурсу», а також «від партнерів у поставці відповідного обладнання». Окрім цього, триває процес «дооформлення відповідної технічної документації» і створення системи захисту інформації.

Відповідаючи на запитання кореспондента про те, чи готовий Генштаб освоювати нові технології, Віктор Муженко сказав, що «триває постійний процес навчання».

«Ми проводимо навчання і здійснюємо, вже як керівники, реальне управління. Це є прийняття рішень, використання відповідного обладнання, застосування відповідних систем і таке інше. Перспективу бачимо у створенні ефективної системи управління на базі високотехнологічного обладнання», – запевнив Муженко.

Рівень автоматизації управління в ЗСУ, за висновками експертів Центру дослідження армії (ЦДАКР), наразі не перевищує 30%. Якнайшвидше запровадження єдиної автоматизованої системи управління військами здатне на 40% «покращити реагування на військові атаки» і зменшити втрати особового складу.