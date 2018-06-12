Перетворити пустелю на квітучі оази, з нуля створити одну з найбільш боєздатних армій світу та увійти у чільну десятку інноваційних країн – усе це зробила Держава Ізраїль. В Україні нині часто говорять про необхідність вивчити і запозичити ізраїльський досвід у розбудові сектору безпеки та зміцнення армії – але представники Ізраїлю наголошують: неможливо збудувати потужну безпекову систему без міцної економіки та інновацій. Про це говорили учасники міжнародної конференції «Досвід державотворення Ізраїлю: уроки для України», яка працювала у Києві 12 червня.

Господарями заходу, в якому взяли участь більш як сто політиків, дипломатів, експертів із безпеки та правозахисників, виступили, серед інших, аналітичний Центр «Нова Європа» та міжнародна організація «Українсько-єврейська зустріч». Директорка центру Альона Гетьманчук зазначила: до початку російської військової агресії проти України у країні домінував вектор євроатлантичної інтеграції, а реформи українці впроваджували відповідно до європейських стандартів.

Гібридна війна Росії проти України багато що змінила у владних інститутах та у суспільстві: українців зацікавив досвід Ізраїлю як держави, де постійна зовнішня загроза не заважає, а спонукає проводити реформи в усіх сферах, наголошує експерт. На увагу заслуговує успішний досвід Ізраїлю у створенні міцного сектору безпеки на тлі не менш успішних реформ у науково-технічній сфері, упевнена експерт.

Все, що допомагатиме нам не програти війну, – не програти її у міжнародному контексті та у контексті реформ, – є корисним для України

«Все, що допомагатиме нам не програти війну, – не програти її у міжнародному контексті та у контексті реформ, – є корисним для України», – зазначила Гетьманчук.

На сьогодні Ізраїль для багатьох українців є прикладом успішної держави, якій війна не заважає проводити реформи і розвиватись. Після Революції гідності та агресії Росії українці відчули, наскільки актуальним є для України досвід Ізраїлю, наголосила у своєму виступі віце-прем’єр-міністр України з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

«Подеколи ми можемо навіть говорити про те, що Ізраїль багато в чому є для України натхненням, тому що саме Ізраїль показує, як щоденно можна відстоювати свою незалежність, свою територію, свій народ – і робити це успішно та впевнено. На жаль, лише після 2014 року ми зрозуміли, що втекти від географії неможливо і що ми можемо зупинити агресора не стільки деклараціями або маніфестами, меморандумами чи домовленостями, скільки маючи міцну і сильну армію», – відзначила Климпуш-Цинцадзе у своєму виступі.

Віце-прем’єр також зазначила: попри намагання російських спецслужб розіграти в Україні «єврейську карту», українці та євреї живуть у злагоді, тим більше, що чимало подій, пов’язаних зі створенням Держави Ізраїль, відбувалися на теренах України, і чимало пам’ятних для євреїв місць розташовані на території України.

Людський капітал як основа реформ

Якщо ви хочете побудувати потужну сучасну армію і зміцнити сектор безпеки, – маєте провести реформи та модернізацію усієї державної машини. Без економічного зростання та розвитку інновацій і сучасних технологій, з одного боку, та інвестицій в освіту та розвиток людини, з іншого, говорити про потужну систему безпеки складно, зауважив у виступі посол Ізраїлю в Україні Еліав Бєлоцерковські.

Україна має надзвичайний людський капітал. Думаю, після Революції гідності важливо поставити людину у центр й інвестувати у людей

«Україна має надзвичайний людський капітал. Думаю, після Революції гідності важливо поставити людину у центр й інвестувати у людей. У результаті Україна матиме успіх», – вважає посол.

Саме вмотивована та освічена людина є центром системи безпеки, яка створена в Ізраїлі, зазначив Бєлоцерковські. У свою чергу, держава забезпечує цю людину належним чином: коли молоді люди ідуть служити в армію, вони знають, що у них буде пакет соціального забезпечення, що у разі поранення вони отримують все необхідне лікування та реабілітацію, адже високий рівень ізраїльської медицини визнаний в усьому світі, каже посол.

Якщо військовий потрапляє у полон, і він і його рідні знають: держава зробить усе залежне, щоб повернути бійця додому

«В Ізраїлі у разі загибелі військовослужбовця його імені не розголошують, аж доки родині не буде повідомлено про смерть, з сім’єю працюватимуть фахівці, щоб підтримати її. Якщо військовий потрапляє у полон, і він і його рідні знають: держава зробить усе залежне, щоб повернути бійця додому: так, 2011 року нашого бійця Гілада Шаліта, який перебував у полоні 5 років, ми обміняли на більш як тисячу палестинських ув’язнених», – розповів Бєлоцерковські.

Зовнішня агресія має спонукати державу до реформ – експерти

Створення і розвиток багатьох секторів економіки Ізраїлю відбувся унаслідок того, що державі була потрібна сучасна армія, в якій новітні технології допомагають військовослужбовцям успішно виконувати бойові завдання і зменшують ризики поранень і загибелі. Про це у розмові з Радіо Свобода розповів голова Ради національної безпеки Ізраїлю (2011–2013), генерал-майор Яаков Амідрор.

«Нам потрібні сучасні технології, електронні комунікації, сучасне медичне устаткування для того, щоб зберігати здоров’я та життя наших військових. На них тримається безпека тих, хто розвиває ці технології і хто розробляє це устаткування, яке, сказати б, має подвійне призначення: воно слугує модернізації безпекового сектору і паралельно підтримує «мирну» частину економіки Ізраїлю», – пояснив Амідрор.

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Водночас, за його словами, головною «зброєю» Ізраїлю є єдність нації та її вмотивованість відстояти незалежність і територіальну цілісність держави.

Таким же нині є завдання українців – модернізувати державу і здолати агресора, додає народний депутат, голова групи міжпарламентських зв’язків між Україною та Ізраїлем Георгій Логвинський.

«Головна зброя України – це патріотизм, єдність, економічний розвиток, це те, з чого починалася розбудова держави Ізраїль», – наголосив Логвинський.

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