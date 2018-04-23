Український вимір Держави Ізраїль: два президенти і три прем’єри народилися на українській землі

Київ – Киянка Голда Меїр, одесит Володимир (Зеєв) Жаботинський, полтавчанин Бен-Цві іцхак – ці політики і громадські діячі стоять біля витоків Держави Ізраїль, яка відзначає 70-річчя Незалежності у ці дні. За даними Інституту юдаїки, на українській землі народились двоє президентів і троє прем’єр-міністрів Ізраїлю, засновники і перші командири військових формувань, створених для захисту єврейських поселень у Палестині.

У 1882 році у Харкові 30 молодих євреїв вирішили здійснити мрію багатьох поколінь представників свого народу – відродити державу «Ерец-Ісраель», «Землю Ізраїльську» або ж «Землю Обітовану». Для цього треба було виїхати на Близький Схід, у Палестину, що і зробили тисячі євреїв з Києва і Харкова, Херсона та Одеси, Керчі й Севастополя. В Україні тоді ж засновано рух «Білу», завданням якого було заселення сільськогосподарських територій у тодішній Палестині.

Одесит Володимир (Зеєв) Жаботинський трохи пізніше створив ідеологічні засади майбутньої держави: Жаботинського називають одним з «батьків» сіонізму – єврейського національного руху, який ставив за мету об’єднати та відродити єврейський народ на його історичній батьківщині.

Як зазначають науковці, Жаботинський належав до тих діячів єврейського національного руху, які виступали за порозуміння українців та євреїв.

«Коли я помру, ви можете написати на моїй могилі: «Це людина, яка підписала угоду з Петлюрою», – цитують вчені слова Жаботинський про себе самого.



Як зазначає історик Ярослав Тинченко, у роки Української революції у 1917–1920 роках українські патріотичні сили та сіоністи працювали пліч-о-пліч, насамперед у військовому питанні. Після поразки революції, чимало українських євреїв виїхали до Палестини, формуючи політичну та військову еліту майбутньої держави Ізраїль.

У 1921 році під час організації на¬ціо¬нального підпілля на окупованій радянськими військами території України Симон Петлюра та Юрко Тютюнник спиралися і на сіоністські організації

«У 1921 році під час організації на­ціо­нального підпілля на окупованій радянськими військами території України Симон Петлюра та Юрко Тютюнник спиралися і на сіоністські організації. З допомогою уряду УНР формувалися єврейські збройні підрозділи, які стояли на позиціях сіонізму. Чимало їхніх бійців згодом переїхали до Палестини й стали засновниками «Хагани» (єврейська військова організація, заснована у 1920 році для захисту єврейських поселень – ред.)», – дописує Тинченко у журналі «Тиждень».

Голда Меїр: «Мати ізраїльської держави»

«Мати ізраїльської держави», як її називають в Ізраїлі, Голда Меїр народилась і прожила у Києві перші п’ять років свого життя і, як писала у своїх спогадах пізніше, міста майже не пам’ятала.

У дитячу пам’ять врізався хіба що епізод, пов’язаний з одним з міських погромів, писав у розвідці про Меїр публіцист Олекса Підлуцький.

Можливо, саме цей принизливий дитячий спогад став поштовхом до того, що прем'єр-міністр Ізраїлю через багато років вважала одним з пріоритетів своєї діяльності, – щоб ніколи життя і смерть жодного єврея в будь-якому куточку світу не могли залежати від волі й ласки антисемітів

«Для маленької дівчинки психологічним шоком стало те, що тато, такий сильний і найважливіший у світі, не може захистити її від ворогів, а тільки намагається разом із сім'єю сховатися від них. І, можливо, саме цей принизливий дитячий спогад став поштовхом до того, що прем'єр-міністр Ізраїлю через багато років вважала одним з пріоритетів своєї діяльності, – щоб ніколи життя і смерть жодного єврея в будь-якому куточку світу не могли залежати від волі й ласки антисемітів», – припускає Підлуцький, називаючи Меїр «киянкою, яка стала міфом».

Прем’єр-міністр Держави Ізраїль (1969–1974), за словами Підлуцького, усе свідоме життя боролась за права єврейського народу, за утвердження державності Ізраїлю та зміцнення позицій Ізраїлю у світі. Меїр і ще 37 провідних ізраїльських політиків підписали Декларацію Незалежності Ізраїлю. Ім’ям Голди Меїр названий українсько-ізраїльський інститут стратегічних досліджень.

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Бен-Цві Іцхак: політик і науковець

Полтавчанин Бен-Цві Іцхак (Шемшелевич) відомий не лише як один із засновників єврейської соціал-демократичної партії у Росії «Поалей Ціон», депутат першого (після проголошення держави Ізраїль у 1948 році) складу Кнесету (парламенту) та двічі президент Ізраїлю (у1952-1963 роках), – його знають у науковому середовищі як дослідника історії європейського єврейства. У центрі уваги Іцхака були єврейські громади Сходу Європи та Середземномор’я, пише дослідник і публіцист Віталій Скобельський.

У 1947 році Іцхак заснував Інститут досліджень єврейських громад Середземного Сходу й очолював його до 1960 року. В інститутській бібліотеці збережені понад 120 тисяч письмових джерел (книг і манускриптів) з історії єврейських общин, серед іншого, і єврейських громад України.

Йосип Трумпельдор: офіцер Російської армії, який створив бойові загони самооборони Ізраїлю

У 2011 році в Україні видали книгу про Йосипа Трумпельдора, одного з яскравих лідерів сіоністського руху початку 20 сторіччя. Герой російсько-японської війни, повний Георгіївський кавалер, після переїзду до «Ерец-Ісраелю» він створює загони для оборони перших єврейських поселень, з яких наприкінці 1940-х років народилась Армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ.

Йосип Трумпельдор певний час мешкав у Сімферополі, подорожував Кримом та організував перше масове переселення євреїв колишньої Російської імперії до Палестини. Він, єврей, один із небагатьох представників свого народу в Російській Імперії, котрий удостоївся високих нагород і дослужився до офіцерського звання, розповів Радіо Свобода співавтор книги «Йосип Трумпельдор. Гехолуц. Новий шлях» історик Олександр Пилипенко.

Це знадобилося йому, коли він серед перших сіоністів прибув до Палестини. Тут його досвід виявився корисним для організації загонів самооборони перших єврейських поселень

«Це знадобилося йому, коли він серед перших сіоністів прибув до Палестини. Тут його досвід виявився корисним для організації загонів самооборони перших єврейських поселень. І тут, при обороні комуни Тель-Хай, він героїчно загинув у 1920 році, коли йому не виповнилося й сорока років. Трумпельдор – один із засновників концепції про право нації на самовизначення, про право на власну землю, про право корінних народів на суверенітет. Він є одним із фундаторів і теоретиків, а також практиків цієї концепції», – вважає Пилипенко.

Із Україною пов’язані також інші засновники та командири «Хагани»: серед тих, хто командував цією підпільною військовою організацією – вихідці з України Євген Ратнер та Петро Рутенберг (Пінкас Бен-Амі).

Батько міністра оборони Ізраїлю у 1967 році, у період «Шестиденної війни», Моше Даяна – Шмуель Китайгородський – родом із Київщини.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Фотогалерея старих світлин: перший рік незалежності Ізраїлю (до 70-річного ювілею)

Ізраїль – Україні: досвід виживання і розвитку

Для нас надзвичайно цінним є приклад Держави Ізраїль: її вміння не просто виживати, а динамічно розвиватися в умовах постійної зовнішньої агресії

Досвід Ізраїлю потрібен сучасній Україні у час, коли українці проводять реформи усередині країни і дають відсіч зовнішній агресії, вважає президент Петро Порошенко.

«Для нас надзвичайно цінним є приклад Держави Ізраїль: її вміння не просто виживати, а динамічно розвиватися в умовах постійної зовнішньої агресії, і при цьому зберігати демократію; спроможність давати відсіч терористичній загрозі; здатність будувати інноваційну економіку; досвід національно-культурного відродження. Ця паралель – глибоко історична, її свого часу проводила ще Леся Українка: «І ти колись боролась, мов Ізраїль, Україно моя», – зазначив Порошенко у промові до 75 роковин трагедії Бабиного Яру.

Нині Україну та Ізраїль поєднують мільйони особистих контактів поміж людьми, політичні, економічні, наукові контакти, військове братерство.

Політик, громадський діяч, виходець з України – дончанин – Натан Щаранський у розмові з Радіо Свобода зауважив: українські євреї все активніше долучаються до політичного і громадського життя в Україні, що також сприяє поглибленню відносин між Україною та Ізраїлем.

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Повідомлення про телеграму головного отамана військ УНР Симона Петлюри, датованої липнем 1919 року про те, що керівництво української армії веде рішучу боротьбу з тими, хто вчиняє погроми проти єврейського населення. Йдеться, зокрема, про необхідність «безпощадної боротьби» із більшовицькими провокаторами, які вдаються до «погромної агітації». ЩОБ ПРОЧИТАТИ текст цього артефакту, у вигляді листівки (29×40,5 см.), виданої Міністерством преси УНР, відкрийте її у великому форматі, натиснувши на зображення​.