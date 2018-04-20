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20 Квітень 2018, Київ 22:16
Фотогалереї

Фотогалерея старих світлин: перший рік незалежності Ізраїлю (до 70-річного ювілею)

В Ізраїлі відзначають 70-у річницю незалежності країни. 14 травня 1948 року (5 іяру 5708 року за іудейським календарем) відзначається річниця створення Держави Ізраїль, у цей день було проголошено Декларацію незалежності цієї країни. Цьому передувала резолюція Генеральної асамблеї ООН №181, ухвалена 19 листопада 1947 року, що передбачала припинення британського мандату і розподіл Палестини на дві держави – єврейську й арабську. В результаті проголошення незалежності Ізраїлю, наступного ж дня 5 арабських країн атакували ізраїльтян, так розпочалася «Війна за незалежність» із 1948 по 1949 рік. Протягом незалежності країни було декілька воєн та локальних конфліктів із арабами, протистояння триває й до нинішнього дня.

Нині, згідно з доповідями ООН, Ізраїль має найвищий рівень грамотності в Південно-Західній Азії. Крім цього, вважається одною із найоптимістичніших для життя країн світу. Друга у світі в галузі космонавтики.

День незалежності Ізраїлю святкується виключно за іудейським (від 5 іяру 5708 року) календарем і йому передує День пам'яті (Йом Ха-зікарон). Проте, через особливості календаря і релігійні традиції, День незалежності може змінити свою дату на 1 день. Це стосується Шаббату, або ж якщо День пам'яті (Йом Ха-зікарон) припадає на неділю.
14 травня 1948 року (5 іяру 5708 року за іудейським календарем) приблизно за 8 годин до закінчення британського мандата в Палестині, була підписана декларація про незалежність Ізраїлю. На фото Давид Бен-гуріон оголошує про створення нової держави
1 14 травня 1948 року (5 іяру 5708 року за іудейським календарем) приблизно за 8 годин до закінчення британського мандата в Палестині, була підписана декларація про незалежність Ізраїлю. На фото Давид Бен-гуріон оголошує про створення нової держави
Хаїм Вейцман &ndash; перший президент Ізраїлю, обраний 16 травня 1948 року. На посаді залишався до смерті (9 листопада 1952 року)
2 Хаїм Вейцман – перший президент Ізраїлю, обраний 16 травня 1948 року. На посаді залишався до смерті (9 листопада 1952 року)
За півроку до проголошення незалежності, після резолюції Генеральної асамблеї ООН №181 євреї почали заселяти Палестину
3 За півроку до проголошення незалежності, після резолюції Генеральної асамблеї ООН №181 євреї почали заселяти Палестину
Напередодні оголошення про незалежність, після ухвалення Генеральною асамблеєю ООН резолюції №181, що передбачала створення двох держав &ndash; єврейської та арабської, в Єрусалимі, куди масово поселялися іудеї з усього світу, був здійснений теракт проти євреїв
4 Напередодні оголошення про незалежність, після ухвалення Генеральною асамблеєю ООН резолюції №181, що передбачала створення двох держав – єврейської та арабської, в Єрусалимі, куди масово поселялися іудеї з усього світу, був здійснений теракт проти євреїв
Від вибуху на вулиці Бен Єгуда в центрі Єрусалима загинуло, за різними даними, від 46 до 58 людей
5 Від вибуху на вулиці Бен Єгуда в центрі Єрусалима загинуло, за різними даними, від 46 до 58 людей
Наступного ж дня, після проголошення незалежності, низка арабських країн напала на ізраїльтян. Так розпочалася арабсько-ізраїльтянська війна 1948&ndash;1949 років
6 Наступного ж дня, після проголошення незалежності, низка арабських країн напала на ізраїльтян. Так розпочалася арабсько-ізраїльтянська війна 1948–1949 років
У війні взяли участь Єгипет, Йорданія, Ірак, Сирія, Ліван, Саудівська Аравія, Ємен, з одного боку, та Ізраїль &ndash; з іншого. В ізраїльській історіографії ці події називають &laquo;Війна за незалежність&raquo;, а палестинці ці події іменують як &laquo;ан-Накба&raquo;, тобто &laquo;Катастрофа&raquo;
7 У війні взяли участь Єгипет, Йорданія, Ірак, Сирія, Ліван, Саудівська Аравія, Ємен, з одного боку, та Ізраїль – з іншого. В ізраїльській історіографії ці події називають «Війна за незалежність», а палестинці ці події іменують як «ан-Накба», тобто «Катастрофа»
В результаті Ізраїль завдав арабам низку поразок і захопив значну частину територій. Араби перейшли до переговорів, й уклали угоди про перемир&rsquo;я. Проте, вони мали тимчасовий характер і остаточно не регулювали територіальні питання. Пізніше бойові зіткнення між арабською коаліцією та ізраїльтянами продовжилися і тривають й до нинішнього дня
8 В результаті Ізраїль завдав арабам низку поразок і захопив значну частину територій. Араби перейшли до переговорів, й уклали угоди про перемир’я. Проте, вони мали тимчасовий характер і остаточно не регулювали територіальні питання. Пізніше бойові зіткнення між арабською коаліцією та ізраїльтянами продовжилися і тривають й до нинішнього дня
Тоді близько 700 тисяч палестинців через війну залишили свої домівки чи були примусово виселені ізраїльським військом
9 Тоді близько 700 тисяч палестинців через війну залишили свої домівки чи були примусово виселені ізраїльським військом

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