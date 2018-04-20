Фотогалерея старих світлин: перший рік незалежності Ізраїлю (до 70-річного ювілею)

В Ізраїлі відзначають 70-у річницю незалежності країни. 14 травня 1948 року (5 іяру 5708 року за іудейським календарем) відзначається річниця створення Держави Ізраїль, у цей день було проголошено Декларацію незалежності цієї країни. Цьому передувала резолюція Генеральної асамблеї ООН №181, ухвалена 19 листопада 1947 року, що передбачала припинення британського мандату і розподіл Палестини на дві держави – єврейську й арабську. В результаті проголошення незалежності Ізраїлю, наступного ж дня 5 арабських країн атакували ізраїльтян, так розпочалася «Війна за незалежність» із 1948 по 1949 рік. Протягом незалежності країни було декілька воєн та локальних конфліктів із арабами, протистояння триває й до нинішнього дня.



Нині, згідно з доповідями ООН, Ізраїль має найвищий рівень грамотності в Південно-Західній Азії. Крім цього, вважається одною із найоптимістичніших для життя країн світу. Друга у світі в галузі космонавтики.



День незалежності Ізраїлю святкується виключно за іудейським (від 5 іяру 5708 року) календарем і йому передує День пам'яті (Йом Ха-зікарон). Проте, через особливості календаря і релігійні традиції, День незалежності може змінити свою дату на 1 день. Це стосується Шаббату, або ж якщо День пам'яті (Йом Ха-зікарон) припадає на неділю.