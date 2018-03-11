У Сенаті США назвали Путіна антисемітом

Згадування президентом Росії Володимиром Путіним євреїв у контексті того, хто міг втручатись у вибори у США, викликало зливу звинувачень в антисемітизмі на його адресу.

В ексклюзивному інтерв’ю американському телеканалові NBC News, оприлюденому в суботу ввечері, Путін заявив, що російські особи, які втручались у вибори у США, насправді не представляють Росії. Причиною цього президент Росії назвав те, що ті, хто намагався вплинути на вибори у США, не є етнічними росіянами.

«Вони не представляють інтересів російської держави. Можливо, вони не росіяни, а українці, татари, євреї з російським громадянством. Це ще треба перевірити. Можливо вони мають подвійне громадянство, або дозвіл на проживання у США. А можливо, їм за цю роботу заплатили американці. Звідки ви знаєте. Я не знаю», – наводить слова Путіна російський державний канал RT.

«Огидні слова Путіна заслуговують осуду. Твердого та негайно з боку світових лідерів. Чому мовчить Трамп? Не можна терпіти нетерпимість», – твітує сенатор-демократ Ричард Блументаль.

«Це сподобається нацистам в цілому світі», – реагує на слова Путіна колишній президент Естонії Томас Гендрік Ільвес.

«... Путін знайшов винних у втручанні Росії у вибори у США і переклав вину на традиційного цапа-відбувайла ...», – твітує популярна американська телеведуча Джой Рід.

​Друзів у США у Путіна передбачувано не побільшало.

«Тепер це вже особисте», – твітує про своє ставлення до Путіна після згадування ним євреїв Норм Айзен, дослідник аналітичного центру Brookings Institution.

За слова Володимира Путіна дісталося і президентові США Дональду Трампу, якого – попри активну підтримку Ізраїлю та те, що його зятем і радником є релігійний єврей Джаред Кушнер – регулярно звинувачують в антисемітизмі.

«Чи засудить Трамп антисемітизм Путіна? Якщо не засудить, американці отримають ще одну причину засудити вже самого Трампа», – твітує інший популярний критик президента США, юрист Ренато Маріотті.

Між тим низка експертів з питань Росії не побачили у словах Путіна нічого, що б виходило за межі прийнятного, бодай для країни, яку очолює Володимир Путін.

«Я прочитав розшифровку інтерв’ю Путіна каналові NBC News і не вважаю, що у загальному контексті використання ним слім про «українців, татар, або євреїв» є чимось особливо антисемітським. Принаймні не для людини, яка знає російську мову. Окрім того, є багато свідоцтв, що він дуже поважає євреїв. Проблема полягає не у тому, як сам Путін ставиться до євреїв, а в тому факті, що його уряд рутинно підтримує та просуває найгірших популяризаторів антисемітизму і у Росії, і у світі. Вони роблять це не через ненависть до євреїв, а через ненависть до Заходу», – твітує Аншель Пфеффер, кореспондент видання The Economist.

«Припинімо вже з оцим «Путін звинуватив євреїв (українців, татар та ін.) у втручанні у вибори у США? Нікого він не звинуватив. Він просто намагався применшити саму ідею і озвучив умовний перелік. Міг би сказати, що це були марсіани, чи прибульці з Венери. Звісно це несмак, але навіщо витрачати на це час», – твітує з приводу слів Путіна Сем Ґрін, директор Інститут Росії у Королівському коледжі Лондона.

Кремль традиційно вдається до засудження проявів антисемітизму в Україні та звинувачує офіційний Київ у підтримці антисемітської ідеології.

(Повне відео спеціального випуску, що включає інтерв’ю, записане 2 березня, телеканал виклав на своєму веб-сайті у суботу, 10 березня; того ж дня повний запис інтерв’ю оприлюднив і Кремль).