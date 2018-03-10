Путін розлютив Європу. Це відкриває можливість нових санкцій - посол Фрід

Своїми діями з дезінформації та хакерства, режим Путіна розлютив Європу, переконаний колишній керівник відділу санкцій у Державному департаменті США Деніел Фрід.

«Існує потужна можливість застосувати санкції проти Росії стосовно іншої загрози, аніж Україна – це дезінформація і хакерство», - заявив екс-високопосадовець Держдепу, виступаючи на конференції в американському аналітичному центрі Atlantic Council.

Французи, іспанці, країни Балтії, поляки – всі з цим стикаються. Не думаю, що на Єлисейських полях забули, що росіяни намагались зробити в останні дні президентських виборів

«Французи, іспанці, країни Балтії, поляки – всі з цим стикаються. Не думаю, що на Єлисейських полях забули, що росіяни намагались зробити в останні дні президентських виборів», - зауважив він.

Росіяни та Європа здатні чітко сказати Росії, що будуть наслідки в разі продовження втручання, вважає політик.

Деніел Фрід відзначив, що США мають разом з Європою напрацювати відповідні заходи у сфері санкцій стосовно Росії.

«Ми мусимо подумати, якою має бути трансатлантична відповідь на політичний тиск Росії, дезінформацію, хакерство, різні форми невійськового тиску на нас всіх», - наголосив експерт.

Фрід відзначив дії прокурора США Мюллера, який висунув звинувачення проти наближеного до Путіна олігарха Пригожина, якого ще називають особистим кухарем Путіна.

«Для протоколу - ми взяли його першими!», - наголосив Фрід.

Фрід відзначив, що хоча Пригожина звинувачують у порушенні санкцій, введених з приводу України, однак «ми знали, що він фінансує і фабрику тролів у Санкт-Петербурзі».

Зараз, на думку експерта, слушний час посилювати санкції стосовно Росії, бо режим Путіна не впевнений у своєму майбутньому.

Путін не поводиться впевнено. Він поводиться так, ніби його турбує майбутнє його автократії і структура його влади. Якщо б вони були впевнені, вони б так не нервували стосовно своїх грошей за кордоном

«Російська економіка стабільна, але переживає стагнацію, і російське керівництво – Путін не поводиться впевнено. Він поводиться так, ніби його турбує майбутнє його автократії і структура його влади. Якщо б вони були впевнені, вони б так не нервували стосовно своїх грошей за кордоном.

Їх неспокій є нашою можливістю. Вони на нас нападають - ми маємо відповісти»

Розмірковуючи над тим, як краще розбудувати партнерство з Європою, Фрід зауважив, що «перед Європою потрібно не ставити абстрактне запитання, а будувати коаліцію однодумців, співпрацювати з Брюсселем. Чітко й чесно заявляти, що ви робите і чому».

В результаті «або ми напрацюємо спільну трансатлантичну відповідь, або в іншому варіанті, ви отримаєте розуміння ЄС і дії з боку окремих урядів. Це – напрямок, у якому ми можемо йти», - переконаний експерт.