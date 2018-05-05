Україна-Ізраїль: від жидівського куреня УГА і загонів «Хагани» – до Єврейської чоти УДА

Київ – В Україні у зоні бойових дій на Донбасі, іноді у мирних містах під час мітингів можна бачити синьо-жовті, а то й червоно-чорні прапори із зіркою Давида. Це означає, що серед бійців підрозділу, або серед учасників мітингу є українці єврейського походження, які боронять Україну від зовнішньої агресії. Сучасна військова співпраця між Україною та Ізраїлем насправді сягає часів Української революції 1917–1921 років.

Із перших днів Української революції 1917–1921 років значна частина єврейської спільноти підтримала визвольну боротьбу українців за автономію, а згодом і незалежність.

Союз між українцями-державниками та євреями, які мріяли про створення своєї державності, посилював позиції УНР

Як зазначає історик, співробітник Інституту національної пам’яті Павло Подобєд, чимало українських євреїв вбачали у самостійній Україні можливість для відмежування від дореволюційної російської політики антисемітизму.

«З перших революційних днів єврейські організації Києва, Одеси, Катеринослава, Харкова та інших міст України визнали Центральну Раду єдиною законною владою на території 9 українських губерній. Взагалі, союз між українцями-державниками та євреями, які на той час вже мріяли про створення своєї державності, посилював позиції УНР», – зазначив Подобєд у коментарі для Радіо Свобода.

Фахівець Національного військово-історичного музею України Ярослав Тинченко у розмові з Радіо Свобода повідомив: звинувачуваний радянською, а тепер і російською пропагандою в антисемітизмі головний отаман війська УНР Симон Петлюра співпрацював із сіоністами. Армійське керівництво боролося з тими бійцями, хто вчиняв погроми проти єврейського населення, називаючи заклики до погромів «більшовицькою провокацією».

«Можна сказати, що завдяки урядові УНР у 1917–1918 роках єврейський військовий рух набув небачених масштабів і призвів згодом до створення в Палестині сіоністської самооборони – «Хагани», – зазначає Тинченко в публікації на сайті «Тиждень.UA».

Кістяк «Хагани» складали, серед інших, ті євреї-вихідці з України, хто воював у складі армії УНР, у Жидівському курені Української Галицької Армії. Їх не було аж так багато, але то були люди з бойовим досвідом, добре вмотивовані й налаштовані створити і боронити свою державу, пояснив історик.

​Єврейська сотня: під час Майдану і під час війни

Свою мотивацію – захистити права людини, її гідність, незалежність України – мали і учасники Революції гідності, серед яких були представники єврейської спільноти. Єврейська сотня Самооборони Майдану складалася з більш як 20 осіб, серед них було і кілька громадян Ізраїлю, які приїхали підтримати українців, згадує сотник Єврейської сотні Натан Хазін.

Із цих 26 хлопців Єврейської сотні майже половина євреями не були, а з іншого боку, троє-четверо наших були з Ізраїлю

«Ми працювали у розвідці, працювали разом із хлопцями з «Правого сектору», Самообороною Майдану. А деякий час ми навіть були якби «дахом» Автомайдану, тобто, тією «силовою» структурою, котра допомагала Автомайдану. Ми дійсно таким чином працювали, що коли хлопці-автомайданівці якусь акцію робили, – ми їх прикривали або охороняли. А ще треба розуміти, що з цих більш як 20 (якщо точно, з 26) хлопців Єврейської сотні майже половина євреями не були, а з іншого боку, троє-четверо наших були з Ізраїлю: і військові, і цивільні, дехто працювали в Ізраїлі. Я кожну ніч намагався бути на Майдані: вдень працював, а вночі був на Майдані, де ми з Самообороною відпрацьовували різні питання», – сказав Хазін в інтерв’ю для Радіо Свобода.

Так, самооборонівці з Єврейської сотні досліджували можливі шляхи відходу з середмістя Києва та евакуації постраждалих у разі атаки підрозділів МВС, як і шляхи для атаки урядового кварталу, якби до того дійшло, каже Хазін. Зоною відповідальності Хазіна і його бійців була висота біля лялькового театру, недалеко від стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського, де чи не щодня у січні-лютому 2014 року відбувались сутички між учасниками Революції гідності та спецпідрозділами МВС.

«Четверо хлопців з Єврейської сотні пішли зі мною на схід боронити Україну, це було у квітні 2014 року. Зазначу, що наша група належить до тих, хто формував полк «Азов», але пізніше ми вийшли з нього і спробували перевестись із Національної гвардії до Збройних сил України. З тих чотирьох лише двійко лишились у лавах української армії», – розповів Натан Хазін, який у 2014 року також став одним із засновників проекту «Аеророзвідка».

Із Майдану на схід України пішов і громадянин Ізраїлю Григорій Пивоваров. Нині він служить у 24-му окремому штурмовому батальйоні «Айдар», досвід служби в Армії оборони Ізраїлю знадобився бійцю і в Україні.

Був час, коли нашою зброєю були «коктейлі Молотова», з якими наші діди ходили проти танків. Подібне відбувалося в Україні, де армія створюється з нуля

«Я бачу паралелі між подіями на Донбасі й нинішньою боротьбою українців проти зовнішньої агресії і тим, що відбувалось на території сучасного Ізраїлю у початковий час існування цієї держави. Це зараз вважають, що армія Ізраїлю – одна з найкращих у світі, що ізраїльтяни навчились бути готовими до війни й паралельно розвивати державність. «Дивіться, яка велика держава, яка потужна армія!» – кажуть про сучасний Ізраїль. Але ж був час, коли нашою зброєю були «коктейлі Молотова», з якими наші діди ходили проти танків, а замість флоту бойові кораблі супротивника знищували ізраїльські пловці. Подібне відбувалося в Україні, де армія створюється з нуля» – розповів Пивоваров в інтерв’ю для Радіо Свобода.

Єврейська чота УДА і «бандерівська синагога»

Наприкінці 2015 року у складі Української добровольчої армії (під проводом Дмитра Яроша) було створено Єврейську чоту. Як розповів Радіо Свобода ротний Макс Хорин, у чоті воюють близько 20 осіб – представників єврейської української спільноти з різних куточків країни.

Я сам родом з Донбасу, але давно живу на Хмельниччині, звідти пішов на Майдан і потім на Донбас

«Я сам родом з Донбасу, але давно живу на Хмельниччині, звідти пішов на Майдан і потім на Донбас. Коли ми стояли поблизу Широкина, у старому покинутому будинку зробили маленьку синагогу, щоб проводити там молитовні години. Адже надворі війна і, наприклад, дотримуватись суботнього шабату нереально, то там хіба що Тору читати можна, ну і відправляти релігійні обряди», – каже боєць.

В Україну в 2014 році переїхав і тренує окремі підрозділи української армії офіцер Армії оборони Ізраїлю Цві Аріелі, який служив в ізраїльській піхоті, а також антитерористичних підрозділах.

Водночас, як зазначає історик і публіцист Олександр Палій, як і сімдесят років тому, там і тепер у силовому блоці Ізраїлю служать вихідці з України.

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