В’ятрович: заява конгресменів США про «антисемітизм» в Україні є некомпетентністю та перекрученням

Директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович назвав «змішуванням некомпетентності та свідомого спотворення інформації, змішуванням правди і брехні» звернення понад 50 американських конгресменів до Держдепартаменту з проханням про дипломатичний тиск на Україну та Польщу через «фінансований державою» антисемітизм.

«Дивно, що така велика кількість поважних американських політиків поставила свій підпис під таким документом», – сказав В’ятрович у коментарі Радіо Свобода 26 квітня.

«Коли прикладом вшанування колабораціоністів називають в’язня нацистського табору Заксенгаузен Степана Бандеру або Романа Шухевича, який із 1943 року очолював один із наймасштабніших антинацистських рухів спротиву в окупованій Третім рейхом Європі, то це свідчить тільки, як мінімум, про низький рівень знань тих людей, які поставили свій підпис», – відзначив історик.

«Як приклад нашої (Українського інституту національної пам’яті – ред.) пронацистської чи колабораціоністської пропаганди названо нашу інформаційну кампанію, присвячену Українській повстанській армії. Ця інформаційна кампанія складалася з двох виставок «УПА: відповідь нескореного народу», і одна з цих виставок якраз розповідала про масову антинацистську боротьбу Української повстанської армії. Один зі стендів цієї виставки розповідав, зокрема, про євреїв, які в лавах УПА боролися про нацизму, а потім боролися проти комунізму», – додав Володимир В’ятрович.

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Група з понад 50 американських конгресменів, серед яких представники обох провідних партій, звернулися до Держдепартаменту США з проханням про дипломатичний тиск на Україну та Польщу. Текст відповідного звернення опублікований на офіційному сайті конгресмена Ро Ханни.

«Ми закликаємо вас приєднатися до нас та правозахисних організацій у боротьбі проти антисемітизму, ксенофобії та всіх форм нетерпимості, закликавши польські та українські уряди однозначно відкинути спотворення Голокосту та вшановування нацистських колабораціоністів і повністю розслідувати антисемітські злочини», – зазначають конгресмени у зверненні до виконувача обов’язків державного секретаря Джона Саллівана, публічно оприлюдненому 25 квітня.

Серед іншого, Ро Ханна та інші підписанти назвали в числі «нацистських колаборантів» Степана Бандеру та Романа Шухевича. Проявом антисемітизму і прославленням нацистських колаборантів в Україні, на думку конгресменів, є «проупівська кампанія 2017 року» Українського інституту національної пам’яті, перейменування вулиць на честь Бандери та Шухевича.

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Повідомлення про телеграму головного отамана військ УНР Симона Петлюри, датованої липнем 1919 року про те, що керівництво української армії веде рішучу боротьбу з тими, хто вчиняє погроми проти єврейського населення. Йдеться, зокрема, про необхідність «безпощадної боротьби» із більшовицькими провокаторами, які вдаються до «погромної агітації». ЩОБ ПРОЧИТАТИ текст цього артефакту, у вигляді листівки (29×40,5 см.), виданої Міністерством преси УНР, відкрийте її у великому форматі, натиснувши на зображення​.