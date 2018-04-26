Понад 50 конгресменів США назвали Бандеру «нацистським колаборантом»

Група з понад 50 американських конгресменів, серед яких представники обох провідних партій, звернулися до Держдепартаменту США з проханням про дипломатичний тиск на Україну та Польщу через «фінансований державою» антисемітизм. Текст відповідного звернення опублікований на офіційному сайті конгресмена Ро Ханни.

«Ми закликаємо вас приєднатися до нас та правозахисних організацій у боротьбі проти антисемітизму, ксенофобії та всіх форм нетерпимості, закликавши польські та українські уряди однозначно відкинути спотворення Голокосту та вшановування нацистських колабораціоністів і повністю розслідувати антисемітські злочини», – зазначають конгресмени у зверненні до виконувача обов’язків державного секретаря Джона Саллівана, публічно оприлюдненому 25 квітня.

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Серед іншого, Ро Ханна та інші підписанти назвали в числі «нацистських колаборантів» Степана Бандеру.

«Серед груп та осіб, яких прославляють в Україні, є нацистські колаборанти Степан Бандера, Роман Шухевич та Організація українських націоналістів, так само як і Українська повстанська армія», – вказують конгресмени.

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Автори звернення зазначають також, що Польща ухвалила закон, який карає заяви, що приписують нацистські злочини Німеччини польській державі, штрафами або тюремним терміном. Представники польського уряду говорять, що закон покликаний захистити країну від помилкових звинувачень у співучасті в Голокості.

Проявом антисемітизму і прославленням нацистських колаборантів в Україні, на думку конгресменів, є «проупівська кампанія 2017 року» українського Інституту національної пам’яті, перейменування вулиць на честь Бандери та Шухевича, а також діяльність «неонацистського батальйону Азов», який має бути розпущеним, а не включеним до складу Нацгвардії, вважають автори заяви. Також конгресмени вказали на причетність міністра внутрішніх справ Арсена Авакова до діяльності цього підрозділу.

Степан Бандера, який був ідеологом і теоретиком українського націоналізму, невдовзі після проголошення відновлення української держави 30 червня 1941 року у Львові був затриманий нацистами. На початку 1942 року Бандера був перевезений до концентраційного табору Заксенгаузен, звідки вийшов у вересні 1944 року. В 1959 році Бандера був убитий радянським агентом Богданом Сташинським.

Керівник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович вважає, що «російська пропаганда має на меті дискредитувати формування Україною власного погляду на власне минуле». «Для цього використовує радянські міфи і стереотипи, в яких борців за українську незалежність зображали як зрадників, колабораціоністів, антисемітів. Насправді євреї, як і українці, на нашій землі були жертвами двох тоталітарних режимів – нацистського та комуністичного. Розкривати правду про ці режими – запорука налагодження нормальних стосунків між нашими народами», – сказав В’ятрович в інтерв’ю Радіо Свобода в січні 2017 року.

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Повідомлення про телеграму головного отамана військ УНР Симона Петлюри, датованої липнем 1919 року про те, що керівництво української армії веде рішучу боротьбу з тими, хто вчиняє погроми проти єврейського населення. Йдеться, зокрема, про необхідність «безпощадної боротьби» із більшовицькими провокаторами, які вдаються до «погромної агітації». ЩОБ ПРОЧИТАТИ текст цього артефакту, у вигляді листівки (29×40,5 см.), виданої Міністерством преси УНР, відкрийте її у великому форматі, натиснувши на зображення​.