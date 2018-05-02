«Мати Ізраїлю» з Києва: 120 років від дня народження Ґолди Меїр

Київ – Маленька киянка з єврейської родини, налякана погромом; молода американська вчителька, яка обрала політичну стезю; провідний політик, чий підпис (серед 37 інших) стоїть під декларацією Незалежності Ізраїлю; міністр закордонних справ та прем’єр-міністр Ізраїлю(1969–1974) – це все одна людина, Ґолда Меїр. Її також називали «матір’ю Ізраїлю» та «киянкою, котра стала міфом», «залізною жінкою». Власне, для багатьох жінок вона стала взірцем, як можна досягти успіху і світового визнання у «чоловічому» світі політиків. 3 травня світ відзначає 120-річчя від дня народження Ґолди Меїр.

Ґолда тоді ще Мабович, а не Меїр народилася у Києві, але присвятила своє життя боротьбі за права єврейського народу, за утвердження незалежності Держави Ізраїль та зміцнення її ролі у світі, наголошують історики. Водночас, Меїр демонструвала і своєму оточенню, і світовій спільноті, наскільки успішною може бути жінка у «чоловічому» (майже виключно, на той час) світі політиків і дипломатів, вважає київський історик Андрій Руккас.

Меїр стала політиком першої величини, з нею зустрічалися «сильні світу цього

«Життя її повчальне і навчальне хоча би з тієї точки зору, що воно зламало певні усталені тисячоліттями стереотипи про роль і місце жінки у суспільстві. Меїр стала політиком першої величини, з нею зустрічалися «сильні світу цього», до її думки прислухались. Все, чого вона досягнула – вона досягла завдяки власним переконанням, наполегливій праці – фактично, це можна розцінювати як свого роду бунт проти усталених релігійних вікових традицій», – зазначив Руккас в інтерв’ю для Радіо Свобода.

За словами історика, Меїр, хоч і народилась та прожила перші 5 років життя у Києві, міста майже не пам’ятала, російською та (або) українською мовами не володіла – її родина спілкувалась на їдиш. Але, тим не менше, за народженням провідний борець за права єврейського народу є киянкою, наголошує Руккас.

Життя Меїр може слугувати взірцем для дуже багатьох політиків та державних діячів, як в Ізраїлі, так і в Україні

«Так сталось, що саме Київ подарував єврейському народові, та й усьому світові, великого державотворця, політика і дипломата. Життя Меїр може слугувати взірцем для дуже багатьох політиків та державних діячів, як в Ізраїлі, так і в Україні», – упевнений Руккас.

Приклад державотворчої діяльності Ґолди Меїр є корисним для тих українців, хто у наш час виборює Українську Державність, подібно тому, як у період проголошення Держави Ізраїль єврейський народ відстоював свою незалежність у боротьбі проти агресивних сусідів. Таку точку зору у розмові з Радіо Свобода висловив історик і публіцист Олександр Палій.

Меїр чітко розуміла: без сильної, оснащеної армії з вмотивованими бійцями політики і дипломати великих успіхів не досягнуть, боронячи свій народ і свою державу від зовнішньої агресії і недружнього світу

«Ґолда Меїр, з одного боку, була частиною політичної еліти єврейського народу і виборювала незалежність і державність Ізраїлю, а з другого боку, політичних вершин Меїр досягла уже в Державі Ізраїль, і цей період припав на найтяжчі роки, коли молода держава вела боротьбу на всіх фронтах – і на політико-дипломатичному, і на військовому. І ця жінка, поза сумнівом, виявилась не менш твердою й послідовною, ніж її побратими-чоловіки. Не варто забувати, що Меїр чітко розуміла: без сильної, оснащеної армії з вмотивованими бійцями політики і дипломати великих успіхів не досягнуть, боронячи свій народ і свою державу від зовнішньої агресії і недружнього світу», – наголошує Палій.

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«Вона була донькою столяра і прем’єром Ізраїлю» – історик

Тим більш важливо, щоб в Україні та Ізраїлі не забували шанувати людей, подібних Ґолді Меїр, додає науковець. Адже Ґолда Меїр – одна з двох президентів і трьох прем’єр-міністрів Держави Ізраїль, які походять з України.

В Україні іменем Ґолди Меїр названий Українсько-ізраїльський інститут стратегічних досліджень.

А на будинку у середмісті Києва, де народилась Ґолда Меїр, у 1998 році (до 100-річчя від дня її народження), відкрита меморіальна дошка. Ініціатором вшанування місця народження «матері Ізраїлю» виступила Єврейська рада України, а на церемонії була присутня донька Ґолди Меїр, Сара.

Створюючи і захищаючи маленьку державу для свого народу, вона багато що змінила на краще у цьому світі. Вона стала легендою нашого століття

«Вона була донькою столяра із Києва і прем'єр-міністром (Ізраїлю). Вона була непримиримою, навіть фанатичною, і при цьому – надзвичайно людяною, по-старомодному доброю і уважною. Вона закуповувала зброю та добре в ній розбиралась – і садила дерева у пустелі. Створюючи і захищаючи маленьку державу для свого народу, вона багато що змінила на краще у цьому світі. Вона стала легендою нашого століття, а, можливо, і не лише нашого. Її звали Ґолда Меїр. Ґолда – у перекладі – «золота». Після одруження вона взяла прізвище чоловіка, Меїрсон і змінила його на стародавній манер – Меїр – давньоєврейською мовою значить «палати, сяяти яскраво» – «та, що осяює (сяє)», – писав про Меїр історик Яків Цур.

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