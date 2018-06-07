Частка приватного виробництва у військовій промисловості України вперше перевищила 50% – Турчинов

Секретар РНБО Олександр Турчинов анонсував продовження курсу на дерегуляцію військової промисловості. За його даними, частка приватного виробництва у цій галузі вперше перевищила 50%.

Більше того, Україна відмовилася від військової кооперації з Росією, та створила власні замкнені цикли виробництва зброї, зокрема – зброї стримування, «яку тут не треба перераховувати», уточнив секретар РНБО.

Водночас, він закликав західних партнерів не лише постачати Україні зброю, а й кооперуватися у сфері військових технологій та спільного виробництва, що, на його думку, є не менш важливим.

Станом на початок року в Україні працювали 166 державних оборонних підприємств. 133 з них входять в концерн «Укроборонпрому».