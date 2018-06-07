Росія зосередила проти України кілька армій та ракетні комплекси – Турчинов

Для України питання національної безпеки «починається на східному фронті», заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, відкриваючи дев’ятий Національний експертний форум.

«П’ятий рік точиться війна Росії проти України, і ніяких ознак нормалізації ситуації ми не маємо… Два корпуси, які входять до складу восьмої російської армії, фактично виконують функцію, яку виконували штрафбати під час Другої світової війни. Їхнє завдання – затримати просування наших військ до підходу основних сил. Але де вони дислокуються? Побудована найпотужніша військова інфраструктура вздовж нашого кордону. Росія проти нас оперує не батальйонами чи дивізіями, а арміями», – визнав Турчинов.

Серед загроз з моря секретар РНБО називає частину Каспійського флоту Росії, перекинуту до Чорноморського басейну. А також він говорить про російські ракетні комплекси у Криму і на східних кордонах, за його словами, здатні завдати удар «фактично по всій території України».

У цих умовах, визнає Турчинов, Україна може покладатися лише на себе, як це було і у 2014 році.

«У цій війні Росія, на жаль, має союзників, яких ми вважаємо нашими стратегічними партнерами. Одним з найнебезпечніших для нас є так званий проект «Північний потік-2», це є реальний виклик для нас, і випробування для нашого партнерства із західними колегами, тому що втрати, яких зазнаємо ми – на порядок більші, ніж ті кредити, які нам сьогодні пропонують».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.