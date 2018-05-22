Випробування Javelin в Україні: вогонь вели не по макету, а по танку

На випробуваннях українські протитанкові ракетні комплекси «Стугна» і американські Javelin вели вогонь «не по макету, а по справжньому танку».

Як повідомляє прес-служба РНБО, випробування відбулися на полігоні Збройних сил України.

«Українська «Стугна» та американський «Джавелін» точно і надійно знищили цілі», – заявив 22 травня секретар РНБО України Олександр Турчинов.

Як повідомив раніше президент Петро Порошенко, в Україні вперше відбулися пуски ракетних комплексів Javelin.

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Наприкінці квітня американські протитанкові ракетні комплекси «Джавелін» (Javelin) прибули в Україну.

Наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, у тому числі протитанкових ракетних комплексів Javelin. 1 березня Державний департамент США схвалив продаж Україні 210 протиракетних комплексів Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 мільйонів доларів.

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«Джавелін» (Javelin) – американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ППРК), призначений для ураження бронетехніки, танків, а також БПЛА, вертольотів і гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку.