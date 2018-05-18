Названо перешкоду використанню джавелінів Україною без крайньої потреби

Дорожнеча пострілів джавелінами гарантує, що ЗСУ не будуть використовувати їх без крайньої потреби або ж для ведення вогню на придушення. Про це розповів Ґустав Ґрессель, старший дослідник аналітичного центру European Council on Foreign Relations у Берліні.

Аналітик вважає рішення США про продаж Україні протитанкових ракетних комплексів Javelin виправданим, але зазначає, що продаж несе у собі і потенційну загрозу.

«Джавеліни належать до останнього покоління керованих протитанкових ракет, на які США та багато членів НАТО самі покладаються у випадку необхідності захиститись від можливих дій Росії. Якби джавеліни потрапили до рук Росії – на полі бою або завдяки шпигунам, це б завдало шкоди національній безпеці США», –- пише дослідник, який також висловлює сумніви у здатності СБУ гарантувати безпеку джавелінів в Україні.

Альтернативою ризикованому продажу Україні сучасних переносних протитанкових комплексів Ґрессель дослідник називає продаж протитанкових ракет старшого покоління: TOW, HOT, Bill 1, Milan, Dragon.

А от джавеліни, вважає експерт, Україна могла би отримати пізніше як винагороду за успішну реформу СБУ.

Раніше стало відомо про прибуття джавелінів до України.

Рішення про надання дозволу на продаж Україні переносних ракетних комплексів адміністрація Трампа ухвалила на початку року.

Державний департамент США узгодив продаж Україні 210 ракет Javelin та 37 командно-пускових установок загальною вартістю у 47 мільйонів доларів.

При цьому на початку року посол США в Україні Марі Йованович заявила, що уряд Сполучених Штатів Америки надасть летальну зброю Україні абсолютно безкоштовно. У ЗМІ лунала суперечлива інформацію щодо того, про яку саме летальну зброю говорила пані посол.

На думку Ґресселя, дорожнеча джавелінів обумовить те, що українці не будуть їх використовувати без крайної потреби.

«Постріли настільки дорогі, що комплекси не будуть використовувати на основі лише підозр про рух росіян або для вогневої підтримки – а саме такі дії зазвичай призводять до супутніх втрат у ході конфлікту», – пише дослідник.