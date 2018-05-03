Джавеліни, Пол Манафорт і «ступор» у сепаратистів

Один з провідних американських газет The New York Times написала, що в Україні припинено слідство щодо колишнього виборчого стратега Дональда Трампа, Пола Манафорта, який раніше багато років працював на Віктора Януковича та Партію регіонів. І, як каже газета, зробив це Київ, мовляв, для того, аби отримати американські протитанкові ракетні комплекси «Джавелін». Між тим у самій Україні, куди кілька днів тому прибула перша партія джавелінів, військові експерти виловлюють упевненість, що вже сама наявність цих комплексів в українських військових значно деморалізуватиме підтримуваних Росією сепаратистів, а також дасть сигнал іншим західним країнам щодо можливості високотехнологічних збройних поставок Україні.

Впливовий американський часопис The New York Times зазначає, що у США Пола Манафорта переслідують за звинуваченнями у відмиванні грошей та фінансовому шахрайстві після десяти років його роботи в Україні на користь проросійської Партії регіонів.

Українські посадовці намагаються не образити президента Трампа, і Генрокуратура заморозила чотири справи, в яких фігурує Манафорт

Але нині українські посадовці намагаються не образити президента США Дональда Трампа, виборчим стратегом якого був Пол Манафорт у 2016 році, і що Генеральна прокуратура України фактично заморозила чотири справи, в яких фігурує Манафорт.

Справи ці є надто чутливими для українського уряду, який розраховує на фінансову та військову допомогу США і добре знає, що президент Трамп негативно ставиться до розслідування, яке проводить спеціальний прокурор Роберт Мюллер у справі можливої змови між його виборчою кампанією та Росією.

Газета також зазначає, що рішення про припинення розслідування, яке проводить антикорупційна прокуратура в Україні, з’явилось у важливий момент, коли адміністрація Трампа остаточно ухвалювала рішення про постачання протитанкових комплексів «Джавелін» Україні.

Джавеліни вже в Україні кілька днів

За повідомленнями українських та американських посадовців, перші джавеліни вже прибули в Україну кілька днів тому. У березні Держдепартамент США погодив продаж Україні 210 ракет «Джавелін» та 37 пускових установок.

Як сказав командувач операції Об’єднаних сил на Донбасі Сергій Наєв, українські вояки ще не мають у своєму розпорядженні джавелінів на передовій.

За даними міністра оборони України Степана Полторака, з початку травня якраз почалося навчання українських вояків роботі з джавелінами, і цей тренувальний процес, кажуть військові, триватиме десь місяць – до кінця травня – початку червня.

Один розрахунок джавеліна складається з двох вояків, відтак Україні треба навчити принаймні майже 80 військовослужбовців вмінню оперувати джавелінами, враховуючи, що усього Київ отримає майже чотири десятки таких протитанкових ракетних комплексів.

«Посилення протитанкового резерву»

Щодо того, як джавеліни вплинуть на ситуацію в зоні конфлікту, то військові експерти сходяться на тому, що вже сама фізична наявність джавелінів на озброєнні українського війська слугуватиме значному технологічному та моральному піднесенню Збройних сил України.

Одна з переваг джавеліна, що він вражає цілі противника згори. Це спрощує гарантоване знищення цілей противника

«Джавеліни давно використовуються в американській армії, це гарно відпрацьовано, і вони дійсно суттєво вплинуть на посилення протитанкового резерву (ЗСУ)», – вважає військовий експерт Сергій Згурець, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

За його словами, 200 ракет – це той протитанковий резерв, який буде використовуватись силами спеціальних операцій, адже джавелін все ж має переваги над українськими протитанковими комплексами, такими, як «Стугна» або «Корсар».

В росіян значна перевага – і танки, і броньовані машини, – безумовно, ці протитанкові установки нам потрібні

«Одна з переваг цього комплексу («Джавелін»), що він вражає цілі противника згори. Це суттєво спрощує гарантоване знищення цілей противника на полі бою», – вважає Згурець.

Джавеліни є зброєю типу «вистрелив і забув» – себто, ракета самонаводиться, і не треба стежити за нею, допоки вона влучить у ціль. На цю особливість, у порівнянні з українськими технологіями, звертає увагу генерал-лейтенант запасу, екс-заступник начальника Генштабу Збройних сил України Ігор Романенко.

«Оскільки в росіян значна перевага – і танки, і броньовані машини, – безумовно, ці протитанкові установки нам потрібні. У наших комплексів лазерне наведення і більша дальність пострілу, але треба супроводжувати ракету, тут цього не знадобиться, ракета із самонаведенням», – каже Романенко в інтерв’ю «Громадському» телебаченню.

За даними українських керівників, на окупованій частині Донбасу в розпорядженні російських військових та сепаратистів є десь 600 танків – джавеліни відтак будуть в пропорції 1:3 до танків противника.

«Попри те, що зброя й сучасна, кількість, яка прибула, не дає можливості серйозно покращити обороноздатність армії», – каже Романенко

Те, що ми там маємо на Донбасі, – це не танкова війна, а війна артилерійська

Експерт-міжнародник Микола Капітоненко вважає, що джавеліни суттєво не вплинуть на динаміку конфлікту на Донбасі.

«Бо те, що ми там маємо, – це не танкова війна, а війна артилерійська. Але правда, що джавеліни зменшують імовірність того, що ця танкова війна почнеться… Треба надіслати сигнал агресорові, що подальша агресія буде коштувати дорожче. Але самих джавелінів тут недостатньо», – каже Капітоненко телеканалові ZIK.

​Зміна політичної ситуації

На думку українських представників, не меш важливий чинник у поставці джавелінів – політичний, адже крок адміністрації США щодо поставки цих ракетних комплексів може відкрити можливості для надання Україні високотехнологічної зброї і з інших західних країн.

Джавеліни можуть використовуватись у кожній точці, і це введе ворога в стан ступору

Джавеліни є переносними протитанковими ракетними комплексами і є дуже мобільними – це є одним з факторів, який може деморалізувати сепаратистів на Донбасі.

«Агресор і сепаратисти не знають, де саме буде застосований комплекс «Джавелін», і ефект страху є достатньо великим, – пояснює Сергій Згурець. – А джавеліни можуть використовуватись у кожній точці, і це введе ворога в стан ступору, бо відстежити пересування цих комплексів надзвичайно важко».​