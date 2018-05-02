Комплексів Javelin ще немає в розпорядженні Об’єднаних сил – Наєв

Командувач операції Об’єднаних сил на Донбасі Сергій Наєв заявляє, що ООС наразі не мають у своєму розпорядженні протитанкових комплексів Javelin.

Водночас, як заявив він 2 травня в Краматорську, українські військові проходили підготовку з управління Javelin «задовго до отримання цих комплексів».

Наєв не надав інформації, коли Javelin поставлять ООС на Донбасі.

Раніше міністр оборони України Степан Полторак повідомляв, що практична підготовка української армії з американськими протитанковими ракетними комплексами «Джавелін» (Javelin) розпочнеться 2 травня.

30 квітня Державний департамент США повідомив Радіо Свобода про прибуття джавелінів до України. Пізніше президент України Петро Порошенко підтвердив цю інформацію.

Наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, у тому числі протитанкових ракетних комплексів Javelin. 1 березня Державний департамент США схвалив продаж Україні 210 протиракетних комплексів Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 мільйонів доларів.

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Оборонний бюджет США на 2018 фінансовий рік передбачає надання Україні 350 мільйонів доларів оборонної допомоги, зокрема і можливість передачі летальної зброї.

«Джавелін» (Javelin) – американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ППРК), призначений для ураження бронетехніки, танків, а також БПЛА, вертольотів і гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку.

30 квітня формат Антитерористичної операції в зоні конфлікту на сході України змінився на операцію Об'єднаних сил. Таким чином, завершився режим АТО, що розпочався в квітні 2014 року.