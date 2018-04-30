Практична підготовка з джавелінами розпочнеться 2 травня – Полторак

Практична підготовка української армії з американськими протитанковими ракетними комплексами «Джавелін» (Javelin) розпочнеться 2 травня, повідомив міністр оборони України Степан Полторак у Facebook.

«Це рішення (про передачу джавелінів – ред.) дало нам можливість приступити від теоретичної до практичної підготовки наших розрахунків «Джавелін», які розпочнуться 2 травня на базі навчальних центрів Збройних сил України і дадуть нам можливість створити потужний протитанковий резерв», – розповів Полторак.

30 квітня Державний департамент США повідомив Радіо Свобода про прибуття джавелінів до України. Пізніше президент України Петро Порошенко підтвердив цю інформацію.

Наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, у тому числі протитанкових ракетних комплексів Javelin. 1 березня Державний департамент США схвалив продаж Україні 210 протиракетних комплексів Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 мільйонів доларів.

Читайте також: 210 джавелінів для України: один на три російські танки на Донбасі

Оборонний бюджет США на 2018 фінансовий рік передбачає надання Україні 350 мільйонів доларів оборонної допомоги, зокрема і можливість передачі летальної зброї.

«Джавелін» (Javelin) – американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ППРК), призначений для ураження бронетехніки, танків, а також БПЛА, вертольотів і гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку.