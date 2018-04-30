Джавеліни стримають російські танки, але радикально посилити ЗСУ можуть лише реформи – екс-посадовець Пентагону

Можливості української армії радикально змінять не джавеліни, а реформи структури командування. Про це, коментуючи заяву Держдепу про доставку до України протитанкових переносних ракетних комплексів «Джавелін» заявив Майкл Карпентер, екс-посадовець Пентагону та директор аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті.

30-го жовтня офіційний представник Державного департаменту США у відповідь на запит Радіо Свобода заявив, що джавеліни вже доставлено до України. У Державному департаменті підтведили факт доставки й «Голосу Америки».

Як відомо, у березні Державний департамент США погодив продаж Україні 210 ракет «Джавелін» та 37 пускових установок.

Отримання Україною зброї вже прокоментував колишній посадовець адміністрації Барака Обами Майкл Карпентер.

Це правильне рішення, яке допоможе Україні захиститись від безупинної агресії Росії

«Нарешті Україна отримала джавеліни. На моральному, політичному, тактичному й стратегічному рівні це правильне рішення, яке допоможе Україні захиститись від безупинної агресії Росії, яка вже забрала понад 10 000 життів», – відзначив експерт на своїй сторінці у мережі Twitter.

При цьому він наголосив, що було би помилкою вважати, що джавеліни кардинально міняють ситуацію на лінії фронту.

Значно важливішою є структура командування збройних сил, яка відчайдушно потребує реформування відповідно до стандартів НАТО

«Вони є корисним видом озброєння, яке матиме обмежений стримувальний ефект, але не змінить фундаментально можливості української армії. Значно важливішою є структура командування Збройних сил, яка відчайдушно потребує реформування відповідно до стандартів НАТО, а також рівень підготовки та боєготовності українських військ – обидві ці складові також потребують негайної уваги. Нарешті, важливо пам'ятати, що Україна платить за ці ракети. У довготерміновій перспективі буде значно краще, якщо Україна реформує свою оборонну промисловість (тобто зробить її прозорішою та менш вразливою до корупції), щоб бути здатною самостійно виробляти протитанкову зброю», – відзначив Карпентер.

З оцінкою Карпентера погодився і Люк Коффі, директор Центру досліджень закордонної політики в консервативній Heritage Foundation. На його думку, поява джавелінів змінить ситуацію, але для докорінних змін потрібно, щоб вони були частиною більшої стратегії.

Окремі оглядачі звертають увагу на те, що озброєння України відбулося саме за президентства Дональда Трампа, якого в США політичні опоненти звинувачують у симпатіях до Росії.

«США доставили джавеліни до України. За президентства Обами Америка б ніколи цього не зробила, а тепер це сталося», - пише в Twitter журналіст Wall Street Journal Боян Панчевський.

«Протитанкові джавеліни вже в Україні. Дякую Конгресу США та адміністрації за те, що зробили це можливим», – пише у Twitter Адріан Каратницький, експерт аналітичного центру Atlantic Council, що міститься в американсьій столиці.

Президент України Петро Порошенко подякував США за ухвалене рішення і наголосив, що ціна агресії проти України має зростати.

Адміністрація Трампа також погодилась на продаж Україні снайперських гвинтівок. Раніше Україна отримувала контрбатарейні радари та інше озброєння.