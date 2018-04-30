Порошенко підтвердив, що джавеліни вже в Україні

Президент України Петро Порошенко підтвердив, що американські протитанкові ракетні комплекси «Джавелін» (Javelin) уже в Україні.

«Можу лише підтвердити, що так, довгоочікувана зброя прибула до українського війська. І значно зміцнила потужний стримуючий ефект нашої боєздатності і євроатлантичної безпеки. Продовжуємо працювати над зміцненням нашого оборонного потенціалу з метою відсічі російській агресії», – написав Порошенко у Facebook.

30 квітня про прибуття джавелінів до України Радіо Свобода повідомили в Державному департаменті США.​

Наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, у тому числі протитанкових ракетних комплексів Javelin. 1 березня Державний департамент США схвалив продаж Україні 210 протиракетних комплексів Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 мільйонів доларів.

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Оборонний бюджет США на 2018 фінансовий рік передбачає надання Україні 350 мільйонів доларів оборонної допомоги, зокрема і можливість передачі летальної зброї.

«Джавелін» (Javelin) – американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ППРК), призначений для ураження бронетехніки, танків, а також БПЛА, вертольотів і гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку.