США є найбільшим продавцем зброї у світі – дослідження

Сполучені Штати залишаються найбільшим у світі продавцем зброї, на частку якого припадає 34 відсотки загальносвітових продажів зброї за останні п’ять років, повідомив 11 березня Стокгольмський міжнародний інститут досліджень проблем миру (SIPRI) в своєму останньому огляді глобальних поставок зброї.

Згідно зі звітом, Росія є другим за величиною експортером щодо глобальних поставок озброєнь – 20 відсотків.

За даними SIPRI, зростання частки продажів Сполученими Штатами зброї відбулося в порівняно із зафіксованими 30-ма відсотками, що були у період 2008-2012 років.

«Ґрунтуючись на угодах, підписаних за час адміністрації Барака Обами, поставки озброєнь США в 2013-2017 роках досягли найвищого рівня з кінця 1990-х років», – заявила директор програми SIPRI з озброєнь і військових витрат Од Фльоран.

За її словами, ці угоди, а також подальші великі контракти, підписані в 2017 році, «дозволять США залишатися найбільшим експортером озброєнь в найближчі роки».

За даними SIPRI, американське озброєння дісталися щонайменше 98 країнам. Більшу частину експорту США становили бойові і транспортні літаки.

Дослідники також заявили, що Росія експортувала зброю в 47 країн, а також підтримуваним нею бойовикам на сході України. В цілому, продажі озброєнь в Росії впали на 7 відсотків у порівнянні з попереднім п’ятирічним періодом, зазначили у звіті.

Франція, як вказується експертами SIPRI, є третім за величиною експортером з часткою у 6,7 відсотка, далі у списку розташувалися Німеччина і Китай.

1 березня Пентагон повідомив, що Держдепартамент США схвалив пропонований продаж Україні протитанкових ракет і ракетних установок Javelin на суму 47 мільйонів доларів. Агентство зі співпраці в галузі оборонної безпеки заявило, що уряд України запросив купівлю у США 210 ракет і 37 пускових установок. В угоду будуть включені навчання, технічна допомога, транспорт та інші аспекти логістики.

Оборонний бюджет США на 2018 фінансовий рік передбачає надання Україні 350 мільйонів доларів оборонної допомоги, зокрема і можливість передачі летальної зброї.

«Джавелін» (Javelin) – американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ППРК), призначений для ураження бронетехніки, танків, а також БПЛА, вертольотів і гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку. Вартість одного комплексу, укомплектованого 6-ма ракетами становить понад мільйон доларів США.