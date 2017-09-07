SIPRI: майже чверть жертв інцидентів із протитранспортними мінами 2016 року припадало на Україну

Майже чверть світових жертв (24%) інцидентів із протитранспортними мінами в 2016 році припадало на Україну, йдеться в дослідженні Стокгольмського міжнародного інститут досліджень миру (SIPRI).

Як заявляють дослідники, в Україні два роки поспіль стається найбільше число інцидентів із протитранспортними мінами і внаслідок них є найбільше жертв.

За даними SIPRI, ці випадки ставалися у східній частині країни, де триває конфлікт між урядовими військами і підтримуваними Росією бойовиками.

Порівняно з 2015 роком у 2016-му кількість інцидентів зросла на 48%, число жертв збільшилося на 4%, йдеться в доповіді.

«Міни не лише призводять до жертв, але й мають шкідливі соціально-економічні наслідки. Вони не дозволяють людям займатися сільським господарством, яке часто є основним джерелом їх існування. Протитранспортні міни також можуть бути перешкодою для ремонту і розвитку інфраструктури, запобігаючи доступу до води і газу», – заявляють автори доповіді.

У SIPRI також додали, що ця зброя є постійною загрозою для гуманітарних працівників.

За даними інституту, від 1999 року в 63 країнах і територіях зареєстрували 7472 жертв внаслідок інцидентів із протитранспортними мінами. У 2016 році найбільше число таких інцидентів сталося в Україні, Малі, Афганістані, Пакистані і Камбоджі.

Протитранспортні міни призначені для виведення з ладу чи знищення транпортнних засобів, зокрема танків і бронемашин. Деякі з таких мін складно виявити, бо вони містять мінімальну кількість металу.

На відміну від протипіхотних мін, які були заборонені в 1997 році відповідною конвенцією, використання протитранспортних мін на даний час регулюється, але не заборонене.

16 серпня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила про загибель цього року на Донбасі 27 і поранення 62 людей внаслідок спрацювання мін і невибухлих боєприпасів.

Повідомлення про травмування чи загибель людей внаслідок підриву на вибухових пристроях у зоні конфлікту на сході України з’являються регулярно. Розмінування території Донбасу є, серед іншого, предметом переговорів у тристоронній контактній групі в Мінську.