Двоє людей підірвалися на міні у «сірій зоні» на Донеччині – поліція

Двоє цивільних людей поранені внаслідок вибуху міни в лісосмузі біля селища Березове Мар’їнського району, повідомляє поліція Донецької області.

«За попередньою інформацією, дві жінки, які їхали з окупованої території убік Маріуполя, поблизу села Березового натрапили на розтяжку, коли зійшли з дороги в лісосмугу. Постраждалі, 1956 і 1966 року народження, госпіталізовані до Волноваської лікарні. Повідомлення про подію надійшло до Волноваського відділу поліції о 10:23», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, жительки окупованих Донецька і Харцизьска, віком 61 та 51 рік, рухалися на автомобілі у напрямку Маріуполя. Біля села Березового, на лінії розмежування, зупинилися, зійшли з дороги в лісосмугу, де й підірвалися на розтяжці. У результаті вибуху жінки отримали травми спини, голови і кінцівок. Постраждалих доправили у лікарню Волновахи.

У поліції додали, що вирішують питання про порушення справи за статтею «теракт».

Цього місяця Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила про загибель протягом цього року 27 і поранення 62 людей внаслідок спрацювання мін.

Розмінування території Донбасу є, серед іншого, предметом переговорів у тристоронній контактній групі в Мінську.