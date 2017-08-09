СММ ОБСЄ закликає сторони конфлікту на Донбасі розмінувати дорогу Світлодарськ–Дебальцеве

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні закликають сторони конфлікту на Донбасі розмінувати автошлях Світлодарськ–Дебальцеве.

«Сторонам час виконати давно взяті на себе зобов’язання та відкрити автошлях М03, а також інші дороги на Донбасі для цивільних осіб, які щодня перетинають лінію зіткнення», – сказав перший заступник Голови СММ ОБСЄ Александр Гуґ, якого цитує прес-служба місії на своїй сторінці в Facebook.

Він зауважив, що у СММ спостерігають «уже вдруге за останні три тижні, що сторони можуть очистити автошлях М03 від мін і невибухлих боєприпасів, коли вони дійсно хочуть це зробити».

За повідломленням ОБСЄ, уранці 8 серпня безпілотник СММ зафіксував протитанкові міни на цьому автошляху М03, проте через кілька годин міни і невибухлі боєприпаси були вилучені, а патруль СММ ОБСЄ зміг проїхати цим автошляхом до Дебальцева.

У липні в СММ ОБСЄ заявляли, що спостерігачі не змогли потрапити у Світлодарськ на Донеччини через те, що «сторони не вилучили міни та боєприпаси, що не вибухнули».

Повідомлення про травмування чи загибель людей внаслідок підриву на вибухових пристроях у зоні конфлікту на сході України з’являються регулярно. Розмінування території Донбасу є, серед іншого, предметом переговорів у тристоронній контактній групі в Мінську.

Місто Світлодарськ на Донеччині перебуває під контролем української влади, а місто Дебальце контролюють підтримувані Росією бойовики.