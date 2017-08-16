СММ ОБСЄ: у 2017 році через міни на Донбасі загинули 27 людей

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявляє про загибель 27 і поранення 62 людей внаслідок спрацювання мін цього року.

Як зазначає місія на своїй сторінці в Facebook, мирні жителі регулярно повідомляють спостерігачам про наявність мін та невибухлих боєприпасів, це ставить під загрозу їхні життя, унеможливлює вільне пересування і погіршує життєві умови.

«Ризик цілком реальний. Цього року СММ ОБСЄ підтвердила 89 жертв серед цивільного населення – 27 осіб загинуло, ще 62 дістали поранення від мін та невибухлих боєприпасів», – повідомляють в ОБСЄ.

Повідомлення про травмування чи загибель людей внаслідок підриву на вибухових пристроях у зоні конфлікту на сході України з’являються регулярно. Розмінування території Донбасу є, серед іншого, предметом переговорів у тристоронній контактній групі в Мінську.