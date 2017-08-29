ДСНС: сапери від січня знешкодили 45 тисяч вибухонебезпечних предметів

Сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій від початку року знешкодили на території України більш ніж 45 тисяч вибухонебезпечних предметів, повідомляє прес-служба ДСНС.

«Піротехнічні підрозділи ДСНС України щодня проводять роботи щодо обстеження території країни, виявлення, вилучення і знищення вибухонебезпечних предметів, як часів минулих війн, так і сучасних боєприпасів. Лише впродовж останніх чотирьох днів здійснено 144 виїзди, під час яких виявлено 518 боєприпасів, у тому числі одну авіаційну бомбу», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, тривають роботи з гуманітарного розмінування звільнених територій Донецької і Луганської областей.

«Зокрема, на Луганщині впродовж 28 серпня, піротехнічними розрахунками ДСНС України було перевірено 2,05 гектара місцевості у Сватовому, Сватовському, Новоайдарському, Попаснянському та Станично-Луганському районах. Загалом за минулу добу було виявлено та вилучено 31 одиницю вибухонебезпечних предметів. У цей же день на Донеччині піротехнічні підрозділи обстежили на наявність вибухонебезпечних предметів 6,92 гектара території, де виявили 68 одиниць ВНП», – додали у службі.

ДСНС закликає у разі виявлення вибухонебезпечних чи підозрілих предметів дотримуватися правил безпеки і не торкатися їх, а викликати рятувальників.

16 серпня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявляє про загибель 27 і поранення 62 людей внаслідок спрацювання мін цього року.

Повідомлення про травмування чи загибель людей внаслідок підриву на вибухових пристроях у зоні конфлікту на сході України з’являються регулярно. Розмінування території Донбасу є, серед іншого, предметом переговорів у тристоронній контактній групі в Мінську.