Ядерної зброї у світі стає менше, але її модернізують – доповідь СІПРІ

Кількість ядерної зброї у світі продовжує скорочуватися, але країни, що мають її в арсеналах, модернізують свої запаси і не планують відмовлятися від них у найближчому майбутньому. Про це йдеться в оприлюдненому 3 липня дослідженні Стокгольмського міжнародного інститут досліджень миру (SIPRI).

За даними дослідників, дев’ять країн світу мають близько 4150 оперативно розгорнутих ядерних ракет. Якщо врахувати всі ядерні озброєння, цей показник становить 14 тисяч 935 – порівнянні з 15 тисячами 395 роком раніше.

У доповіді країнами з ядерною зброєю названі США, Росія, Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль та Північна Корея. Очолює список ядерних держав Росія, яка має 1950 розгорнутих боєголовок та 5 тисяч 50 інших боєголовок. Сполучені Штати мають 1800 розгорнутих боєголовок і 5 тисяч інших боєзарядів.

Інші перераховані в списку країни мають загальні боєзапаси обсягом менш як 300 одиниць кожна. Останньою в цьому ряду є Північна Корея, де фахівці фіксують від 10 до 20 боєзарядів.