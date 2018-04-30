Держдепартамент США: «Джавеліни» вже доставили в Україну

США підтвердили доставку протитанкових ракет «Джавелін» в Україну. Київ підтримує цей крок, який майже гарантовано розлютить Москву, яка озброює і керує проросійськими сепаратистами на Сході України.

«Їх вже доставили», – заявив 30 квітня офіційний представник державного департаменту США у відповідь на запит Радіо Свобода щодо передачі «Джавелінів».

Надання летальної зброї, вірогідно, поглиблюватиме втягнення Сполучених Штатів у суперечливий конфлікт, а також означатиме як мінімум символічну перемогу України, яка намагаєтья залучатися підтримкою Заходу під час конфлікту.

Після кількох місяців напружених дебатів у Вашингтоні та великого небажання з боку президента США Дональда Трампа, у грудні Білий дім схвалив продаж Джавелінів.

Таке оголошення призвело до різкої реакції з боку Москви: заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков звинуватив Сполучені Штати в «розпалюванні війни».

Два джерела Радіо Свобода підтвердили доставку «Джавелінів» ще перед офіційним оголошенням Держдепартаменту США. Джерела не мають повноважень говорити про такі речі публічно, тому побажали залишитися анонімними.

Також не розкривається низка деталей, пов’язаних із доставкою техніки в Україну. Наприклад, невідомо, коли саме ракетні системи прибули до України, чи надіслали всі обіцяні ракети та пускові установки, або ж де саме їх зберігають, або ж чи українські військові вже почали тренуватися з технікою.

Але одно із джерел повідомило, що «Джавеліни» доставили «вчасно».

За вийнятком підтвердження доставки, Державний департамент не надав жодних додаткових деталей.

Київ та західні уряди стверджують, що Москва ще з часів анексії Криму Росією в березні 2014 року озброювала і координувала українських сепаратистів, а також забезпечувала російських бійців допомогою для того, щоб контролювати території на кордоні з Росією.

Президент України Петро Порошенко активно лобіював західних чиновників щодо надання більшої кількості зброї, на додаток до обмежених постачань нелетальної допомоги від Вашингтона та європейських союзників, а також схвалення американських продажів зброї.

30 квітня кабінет Порошенка не погодився коментувати повідомлення про доставку летальної зброї.

Пакет допомоги вартістю в 47 мільйонів доларів США, який ухвалили минулого року і підтвердили у березні, передбачає надання 210 протитанкових ракет «Джавелінів» та 37 реактивних снарядів, два з яких є запасними.

Прес-секретар Державного департаменту США Гедер Науерт у грудні заявила, що американська військова допомога Україні має на меті зміцнити здатність цієї країни «захищати свій суверенітет і територіальну цілісність та стримувати подальшу агресію».

Доставка «Джавелінів», швидше за все, викличе відповідь з боку Москви, яка відхиляє звинувачення у залученні в конфлікт, незважаючи на наявність доказів, що включають рух зброї та прикордонні збройні атаки, захоплених російських бійців та перехоплені комунікації.

Коментуючи затвердження поставки ракет до Києва в грудні, прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова заявила, що озброєння України ще більше посилить напруженість між Москвою та Вашингтоном і підштовхне «Україну до необережних нових військових рішень».

З 2015 року США надали Україні нелетальної допомоги на суму в 750 мільйонів доларів США, включаючи «Humvee» – обладнання для нічного бачення та радарні системи малого радіуса дії.

Згідно з повідомленнями Міністерства оборони України та ОБСЄ, останнім часом спостерігалося посилення напруги між українськими солдатами та проросійськими сепаратистами.

Трирічна угода про припинення вогню, відома як «Мінськ-2», допомогла зменшити інтенсивність бойових дій, але не припинила саму війну.

У березні в Агентстві співпраці в сфері оборонної безпеки заявили, що, хоча й продаж «Джавелінів» «сприятиме зовнішній політиці та національній безпеці Сполучених Штатів шляхом покращення безпеки України» і «допоможе Україні побудувати свої довгострокові оборонні можливості для відстоювання свого суверенітету та територіальної цілісності», він «не змінить основний військовий баланс у регіоні».