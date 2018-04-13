Волкер очікує, що надання Україні летальної зброї стабілізує ситуацію на Донбасі

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер вітає очікуване надання Україні летальної зброї та вважає, що її отримання лише полегшить переговорний процес. Про це дипломат сказав кореспонденту української служби Радіо Свобода під час зустрічі із закордонними журналістами у Центрі міжнародної преси Держдепартаменту США.

«Мати більш сильні українські оборонні можливості – тільки допоможе в процесі переговорів щодо досягнення фінального вирішення (конфлікту – ред.)», – пояснив свою позицію Волкер, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

За словами дипломата, це «абсолютно законне бажання – шукати можливості захисти себе на своїй же території» і Сполучені Штати раді, що можуть допомогти із наданням тих оборонних засобів, яких Україні не вистачає. При цьому Волкер не поділяє думку, що отримання Україною протитанкових ракетних комплексів «Джевелін» (Javelin) чи іншої зброї від США загострить конфлікт.

«Я думаю, що надання певної оборонної зброї Україні продемонструє, що ціна ескалації цього конфлікту Росією тільки зростатиме. Ми сподіваємося, Росії буде зрозуміло – це того не вартуватиме. Ескалація конфлікту – не той напрямок, в якому можна рухатися. Ми натомість маємо завершити конфлікт й досягти миру», – наголошує Волкер.

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При цьому Курт Волкер не коментує конкретні терміни щодо фактичного надання Україні летальної зброї, утім повністю підтримує рішення американської адміністрації.

Наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, у тому числі протитанкових ракетних комплексів Javelin. 1 березня Державний департамент США схвалив продаж Україні 210 протиракетних комплексів Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 мільйонів доларів.

Оборонний бюджет США на 2018 фінансовий рік передбачає надання Україні 350 мільйонів доларів оборонної допомоги, зокрема і можливість передачі летальної зброї.

«Джавелін» (Javelin) – американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ППРК), призначений для ураження бронетехніки, танків, а також БПЛА, вертольотів і гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку. Вартість одного комплексу, укомплектованого