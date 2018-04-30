США підтверджують доставку комплексів «Джевелін» в Україну

Сполучені Штати Америки підтвердили доставку американських протитанкових ракетних комплексів «Джевелін» (Javelin) до України.

«Вони вже доставлені», – повідомив офіційний представник Державного департаменту США 30 квітня у відповіді на запит Радіо Свобода про передачу комплексів «Джевелін».

Наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, у тому числі протитанкових ракетних комплексів Javelin. 1 березня Державний департамент США схвалив продаж Україні 210 протиракетних комплексів Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 мільйонів доларів.

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Оборонний бюджет США на 2018 фінансовий рік передбачає надання Україні 350 мільйонів доларів оборонної допомоги, зокрема і можливість передачі летальної зброї.

«Джавелін» (Javelin) – американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ППРК), призначений для ураження бронетехніки, танків, а також БПЛА, вертольотів і гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку.