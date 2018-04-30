Президент України Петро Порошенко заявив про зміну «формату АТО» на Донбасі.

«Згідно з наказом з 14:00 30 квітня 2018 року розпочати операцію Об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Росії у Донецькій і Луганській областях, відповідно до плану операції Об’єднаних сил», – сказав Порошенко під час наради із військовим керівництвом.

30 квітня формат АТО змінився на операцію Об'єднаних сил. Таким чином, завершився режим АТО, що розпочався у квітні 2014 року.

Президент України Петро Порошенко заявляв раніше, що українська антитерористична операція на Донбасі завершиться в травні, після цього буде запроваджений новий «формат оборони країни».

20 лютого президент України підписав закон «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях» (про реінтеграцію Донбасу). Цей документ, серед іншого, передбачає, що командування переходить від Антитерористичного центру СБУ до Об’єднаного оперативного штабу Збройних сил – тобто від спецслужб до військових.

Командувач об’єднаних сил підпорядковується головнокомандувачу та начальнику генерального штабу. Керувати операцією буде Генеральний штаб Збройних сил України. Командувачем операції призначений генерал Сергій Наєв, який 7 березня став заступником начальника Генштабу.