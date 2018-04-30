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30 Квітень 2018, Київ 16:23
Новини | Політика

Порошенко заявив про зміну «формату АТО» на Донбасі

У лютому Петро Порошенко підписав закон, який, серед іншого, передбачає, що командування переходить від Антитерористичного центру СБУ до Об’єднаного оперативного штабу

Президент України Петро Порошенко заявив про зміну «формату АТО» на Донбасі.

«Згідно з наказом з 14:00 30 квітня 2018 року розпочати операцію Об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Росії у Донецькій і Луганській областях, відповідно до плану операції Об’єднаних сил», – сказав Порошенко під час наради із військовим керівництвом.

30 квітня формат АТО змінився на операцію Об'єднаних сил. Таким чином, завершився режим АТО, що розпочався у квітні 2014 року.

Президент України Петро Порошенко заявляв раніше, що українська антитерористична операція на Донбасі завершиться в травні, після цього буде запроваджений новий «формат оборони країни».

20 лютого президент України підписав закон «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях» (про реінтеграцію Донбасу). Цей документ, серед іншого, передбачає, що командування переходить від Антитерористичного центру СБУ до Об’єднаного оперативного штабу Збройних сил – тобто від спецслужб до військових.

Командувач об’єднаних сил підпорядковується головнокомандувачу та начальнику генерального штабу. Керувати операцією буде Генеральний штаб Збройних сил України. Командувачем операції призначений генерал Сергій Наєв, який 7 березня став заступником начальника Генштабу.

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