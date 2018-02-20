Сім тез підписаного Порошенком закону про реінтеграцію Донбасу

20 лютого президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях». Ухвалений парламентом 18 січня документ називає Росію агресором і надає нові повноваження військовим.

«У цьому Законі ми кваліфікуємо російську державу – як державу-агресора. І це закріплено на законодавчому рівні. У цьому Законі юридично визначено, що саме Російська Федерація окупувала наші території. Цей Закон суттєво посилює правову базу застосування Збройних сил України та інших силових підрозділів для оборони нашої держави», – заявив президент Петро Порошенко.

Радіо Свобода наводить сім важливих змін, які набудуть чинності після офіційної публікації документа:

1) Більше не АТО

Відтепер воєнна операція України на сході, яка чотири роки іменувалась «антитерористичною», має назву «заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, стримування і відсічі російській збройній агресії».

2) Хто воює проти України?

Відтепер у законі закріплено, що на Україну напала Російська Федерація. Росія – агресор і окупант, частина території Донбасу нею окупована. Які саме це території, визначатиме президент за поданням Міністерства оборони.

3) Бойовики, росіяни чи сепаратисти

Незаконні збройні формування «ЛНР» і «ДНР», які фактично керують окупованими територіями, є «представниками окупаційних адміністрацій Росії». Таким чином, речі названі своїми іменами, кажуть експерти. Чи допоможе це поверненню ОРДЛО під український суверенітет, і як далеко зайде ізоляція, в яку російські гібридні сили втягли жителів цих територій? Про це більше читайте тут.

4) Хто командує операцією?

Командування переходить від Антитерористичного центру СБУ до Об'єднаного оперативного штабу Збройних сил – тобто від спецслужб до військових. Керівника штабу невдовзі призначить президент. Закон посилається на Статут ООН, що визначає право держав на самооборону.

5) Армії тепер дозволено більше?

Закон запроваджує поняття «зон безпеки» – смуг вздовж лінії розмежування. Там усі силовики – армія і поліція – матимуть розширені повноваження. Які саме та чи варто жителям Донбасу остерігатися свавілля військових, можна почитати тут.

6) Кінцева ціль військової операції на сході

Кінцевою метою в законі визначено «звільнення цих територій та відновлення конституційного ладу на них, захист прав, свобод і законних інтересів громадян України, які постраждали внаслідок російської агресії, зміцнення незалежності, державності, забезпечення єдності й територіальної цілісності Української держави».

7) Документи з окупованої території – папірці?

Україна не визнає документів, оформлених на окупованій території, в тому числі угод про купівлю-продаж. Тобто власність залишається за тими, за ким була на початок окупації. Але є два винятки: свідоцтво про народження та про смерть – їх визнаватимуть.

Що про це каже інша сторона?

Росія вважає, що закон порушує Мінські домовленості. Однак, це спростовують міжнародні партнери України – зокрема, представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер. «У законі просто йде мова про те, що ми бачимо власними очима. А те, що там немає згадки про «Мінськ», не означає, що він суперечить «Мінську», – сказав Волкер.

Закон «жодною буквою не порушує міжнародних зобов’язань України, включаючи Мінські домовленості», – заявив також, підписуючи закон, Петро Порошенко.

Підконтрольні Росії сили на Донбасі в своїй пропаганді у зв'язку з ухваленням закону кажуть про порушення «Мінська», а також лякають жителів окупованих територій «зачистками», яке нібито передбачає цей закон. Як саме в окупації перекручують зміст закону,​ читайте тут.