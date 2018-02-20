Сім тез підписаного Порошенком закону про реінтеграцію Донбасу

20 лютого президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях». Ухвалений парламентом 18 січня документ називає Росію агресором і надає нові повноваження військовим.
«У цьому Законі ми кваліфікуємо російську державу – як державу-агресора. І це закріплено на законодавчому рівні. У цьому Законі юридично визначено, що саме Російська Федерація окупувала наші території. Цей Закон суттєво посилює правову базу застосування Збройних сил України та інших силових підрозділів для оборони нашої держави», – заявив президент Петро Порошенко.
Радіо Свобода наводить сім важливих змін, які набудуть чинності після офіційної публікації документа:
Відтепер воєнна операція України на сході, яка чотири роки іменувалась «антитерористичною», має назву «заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, стримування і відсічі російській збройній агресії».
Відтепер у законі закріплено, що на Україну напала Російська Федерація. Росія – агресор і окупант, частина території Донбасу нею окупована. Які саме це території, визначатиме президент за поданням Міністерства оборони.
Незаконні збройні формування «ЛНР» і «ДНР», які фактично керують окупованими територіями, є «представниками окупаційних адміністрацій Росії». Таким чином, речі названі своїми іменами, кажуть експерти. Чи допоможе це поверненню ОРДЛО під український суверенітет, і як далеко зайде ізоляція, в яку російські гібридні сили втягли жителів цих територій? Про це більше читайте тут.
Командування переходить від Антитерористичного центру СБУ до Об'єднаного оперативного штабу Збройних сил – тобто від спецслужб до військових. Керівника штабу невдовзі призначить президент. Закон посилається на Статут ООН, що визначає право держав на самооборону.
Закон запроваджує поняття «зон безпеки» – смуг вздовж лінії розмежування. Там усі силовики – армія і поліція – матимуть розширені повноваження. Які саме та чи варто жителям Донбасу остерігатися свавілля військових, можна почитати тут.
Кінцевою метою в законі визначено «звільнення цих територій та відновлення конституційного ладу на них, захист прав, свобод і законних інтересів громадян України, які постраждали внаслідок російської агресії, зміцнення незалежності, державності, забезпечення єдності й територіальної цілісності Української держави».
Україна не визнає документів, оформлених на окупованій території, в тому числі угод про купівлю-продаж. Тобто власність залишається за тими, за ким була на початок окупації. Але є два винятки: свідоцтво про народження та про смерть – їх визнаватимуть.
Що про це каже інша сторона?
Росія вважає, що закон порушує Мінські домовленості. Однак, це спростовують міжнародні партнери України – зокрема, представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер. «У законі просто йде мова про те, що ми бачимо власними очима. А те, що там немає згадки про «Мінськ», не означає, що він суперечить «Мінську», – сказав Волкер.
Закон «жодною буквою не порушує міжнародних зобов’язань України, включаючи Мінські домовленості», – заявив також, підписуючи закон, Петро Порошенко.
Підконтрольні Росії сили на Донбасі в своїй пропаганді у зв'язку з ухваленням закону кажуть про порушення «Мінська», а також лякають жителів окупованих територій «зачистками», яке нібито передбачає цей закон. Як саме в окупації перекручують зміст закону, читайте тут.
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