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05 Квітень 2018, Київ 14:51
Новини | Політика

Порошенко: АТО завершиться в травні, переходимо до іншого «формату оборони країни»

Петро Порошенко нагадав, що створення іншого формату воєнної операції на сході України передбачене законом про реінтеграцію Донбасу

Українська антитерористична операція на Донбасі завершиться в травні, після цього буде запроваджений новий «формат оборони країни», заявив президент України Петро Порошенко у Вінниці.

«Дата закінчення АТО буде в травні. Ми переходимо до іншого формату оборони країни відповідно до ухваленого парламенту закону (про реінтеграцію Донбасу – ред.)», – сказав Порошенко.

20 лютого президент України підписав закон «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях» (про реінтеграцію Донбасу). Цей документ, серед іншого, передбачає, що командування переходить від Антитерористичного центру СБУ до Об’єднаного оперативного штабу Збройних сил – тобто від спецслужб до військових.

Командувач об’єднаних сил підпорядковується головнокомандувачу та начальнику генерального штабу. Керувати операцією буде Генеральний штаб Збройних сил України. Командувачем операції призначений генерал Сергій Наєв, який 7 березня став заступником начальника Генштабу.

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