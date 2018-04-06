У боротьбі з Росією Україна ще не сформувала образ перемоги – Мельник

Українська антитерористична операція на Донбасі завершиться в травні, після цього буде запроваджений новий «формат оборони країни» і перемога обов’язково буде за Україною, заявив президент України Петро Порошенко. Тим часом Росія на кордоні з Україною зосередила військо чисельністю понад 77 тисяч осіб, повідомив міністр оборони України Степан Полторак. Ще майже 40 тисяч озброєних людей складають два угруповання бойовиків на Донбасі, підтримуваних Росією. Аналізували ці новини у програмі «Ваша Свобода» співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник, військовий експерт Інституту Євроатлантичного співробітництва Ігор Козій та військовий експерт, співзасновник ГО «Союз учасників миротворчих операцій» Сергій Грабський.