Підрозділи МВС готуються до деокупації Донбасу – Аваков

Підрозділи Міністерства внутрішніх справ України готуються до деокупації Донбасу, заявив голова МВС Арсен Аваков, передає прес-служба відомства.

«Сьогодні ми розглядаємо кілька варіантів розвитку сценарію на сході. Ми розуміємо, що звільнення території Донбасу та відновлення контролю над східним кордоном буде поліцейською операцією з залученням миротворчих сил, а не військовою. Сили МВС – поліція та гвардія – готуються до цього варіанту», – заявив Аваков.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.