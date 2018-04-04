Аваков: у спецназі поліції близько 30% – або колишній «Беркут», або інші підрозділи

У структурі сьогоднішнього спецназу поліції близько 30% служили в розформованому нині спецпідрозділі міліції «Беркут» або в інших підрозділах, заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в інтерв’ю виданню «ЛІГАБізнесІнформ».

«Об'єктивні дані – конкретні цифри – говорять про те, що кількість старих спецназівців (2013-го року) в структурі нинішнього спецназу поліції сьогодні становить трохи менше 30%... Це або колишній «Беркут», або інші спецпідрозділи. Пропонуєте розстріляти? Усіх під загальну кон'юнктурну лінійку засудження?» – заявив Аваков.

Він зазначив, що «люди всі дуже різні – і в складі спецпідрозділів чесних хлопців і патріотів більше, ніж в черговому ряженому натовпі крикливих «патріотів» на політичних демонстраціях під Радою».

«Або ви вважаєте, мені треба було відправити 10 000 не викритих у злочинах, підготовлених до силових спецоперацій людей – працювати проти України? Особливо у 2014-му році ... Тоді нам життєво важливо було відправити на фронт будь-яких людей, готових воювати за Україну. Будь-яких! І нам вдалося мотивувати хлопців захищати країну», – заявив Аваков.

«Беркут» був розформований у лютому 2014 року, через кілька днів після розстрілів протестувальників у центрі Києва.