«Справа екс-беркутівців»: суд не відсторонив Горошинського, який також є адвокатом Януковича

Святошинський районний суд Києва відмовився відсторонити адвоката Олександра Горошинського, який представляє інтереси екс-співробітників спецпідрозділу «Беркут», обвинувачених у вбивствах активістів Євромайдану в лютому 2014 року.

Сторона обвинувачення заявила про ймовірний конфлікт інтересів, оскільки Горошинський також є адвокатом колишнього президента Віктора Януковича в справі про розстріли на Майдані 18-20 лютого 2014 року, цю справу розглядає Печерський райсуд Києва.

У травні 2017 року Святошинський суд розпочав розгляд по суті справи проти п’яти колишніх беркутівців: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського. Їх обвинувачують у розстрілі активістів Майдану на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року. П’ятьом колишнім беркутівцям інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та заподіяння тілесних ушкоджень активістам Майдану.

Колишні бійці спецпідрозділу «Беркут» не визнають власної вини за жодним із пунктів.

Суд дозволив заочне розслідування щодо підозрюваного екс-президента України Віктора Януковича у справі про розстріли на Майдані.

Екс-президент України втік до Росії після розстрілів протестувальників у центрі Києва. Звинувачення стосовно себе Янукович відкидає.