Суд у Києві перейшов до закритого режиму засідань у справі про злочини на Майдані – ГПУ

Печерський районний суд Києва перейшов до закритого режиму засідань у справі про злочини на Майдані, де фігурує екс-президент України Віктор Янукович.

«Прокурор у справі заявив клопотання про дослідження інших свідчень високопосадовців, які містяться в 38-му томі, в закритому засіданні з метою нерозголошення таємниці досудового розслідування. Наступне засідання відбудеться 17 листопада о 9:00», – йдеться у повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури на сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, під час сьогоднішнього чергового засідання суд заслухав свідчення Геннадія Москаля у справі про зловживання Януковичем влади під час подій Революції гідності, що призвело до людських жертв.

На початку жовтня прокурори подали клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного екс-президента України Віктора Януковича у ще одній справі про розстріли на Майдані. Відповідне провадження почав розглядати Печерський райсуд Києва. Українські суди, зокрема Оболоннський районний суд Києва, вже розглядають кримінальне провадження, в якому Януковича обвинувачують у державній зраді.

Екс-президент України, що втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану потерпіли 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.

За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.