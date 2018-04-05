Полторак: Росія на кордоні з Україною зосередила військо чисельністю понад 77 тисяч людей

Росія на кордоні з Україною зосередила військо чисельністю понад 77 тисяч людей, повідомив міністр оборони України Степан Полторак в інтерв’ю «Урядовому кур’єру».

«На нашому кордоні вона зосередила 19 батальйонних тактичних груп першого і другого ешелонів чисельністю понад 77 тисяч осіб. До складу угруповання входить майже тисяча танків, 2,3 тисячі бойових машин, понад 1,1 тисячі артилерійських систем і приблизно 400 систем залпового вогню», – сказав Полторак.

Він зазначив, що на Донбасі чисельність двох «армійських корпусів» підтримуваних Росією бойовиків становить майже 40 тисяч людей. На думку Полторака, ці «корпуси» є «невід’ємною частиною Південного військового округу Збройних сил Росії».

«У них одна модель підготовки, забезпечення, логістика, система бойового застосування. І якщо є бажання (а це ми неодноразово бачили), вони можуть припинити вогонь», – вважає Полтарак.

Він зазначив, що у 2017 році бойовики обстріляли позиції української армії понад 15 тисяч разів.

Збройний конфлікт на Донбасі почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, унаслідок конфлікту загинули понад 10 300 людей.