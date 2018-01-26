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26 Січень 2018, Київ 21:57
Новини | Події

Полторак: на початку лютого стане відомо, коли Україна отримає Javelin

Степан Полторак

Міністр оборони Степан Полторак заявляє, що на початку лютого стане відомо, коли Збройні сили України отримають на озброєння комплекси Javelin. Про це він повідомив в коментарі телеканалу «112 Україна».

«Точно розумітиму це після мого візиту 2 лютого у Вашингтоні», – сказав він.

17 січня керівник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що дав розпорядження готуватися до прийняття на озброєння американських протитанкових ракетних комплексів «Джавелін» (Javelin).

У грудні 2017 року представниця Держдепартаменту США Гедер Науерт заявила, що Сполучені Штати нададуть Україні посилене оборонне озброєння для того, щоб допомогти їй «захистити свій суверенітет і територіальну цілісність, стримати подальшу агресію». Вона наголосила, що допомога Україні має «винятково оборонний характер». Яке саме озброєння буде поставлено Україні, Науерт не уточнила.

Раніше телеканал ABC з посиланням на джерела в Держдепартаменті повідомив, що йдеться, в тому числі, про 210 протитанкових ракет Javelin і 35 пускових установок, загальна сума поставок оцінюється в 47 мільйонів доларів.

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