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16 Березень 2018, Київ 18:22
Новини | Події

Порошенко призначив заступника Муженка командувачем об’єднаних сил

Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко призначив Сергія Наєва командувачем об’єднаних сил.

«Формат антитерористичної операції буде змінено на операцію Об’єднаних сил. Керівництво силами і засобами ЗСУ та інших військових формувань і правоохоронних органів покладатиметься на Командувача об’єднаних сил. На цю посаду я вирішив призначити генерал-лейтенанта Сергія Наєва», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Порошенко додав, що Наєву дав завдання – «укріпити Збройні Сили настільки, щоби вони були не лише обороноздатними, але й спроможними звільнити окуповані території».

Сергія Наєва 7 березня 2018 року призначили заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

До цього генерал-лейтенант Сергій Наєв проходив службу на посаді начальника штабу – першого заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ.

Порошенко сьогодні відвідав нещодавно звільнене село Катеринівка Луганської області.

«Саме тому я і прийняв рішення, щоб приїхати в Катеринівку. Бо це є символ – символ миру, символ звільнення українськими Збройними Силами без жодного пострілу. Для того, щоб не було ні російських, ні сепаратистських військ. Щоб захистити мирних мешканців Катеринівки», – сказав Порошенко.

20 лютого президент України Петро Порошенко підписав закон про реінтеграцію Донбасу («Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях»). Цей документ, серед іншого, передбачає, що командування переходить від Антитерористичного центру СБУ до Об’єднаного оперативного штабу Збройних сил – тобто від спецслужб до військових.

Командувач об’єднаних сил підпорядковується головнокомандувачу та начальнику генерального штабу. Керувати операцією буде Генеральний штаб.

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