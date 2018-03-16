Порошенко призначив заступника Муженка командувачем об’єднаних сил

Президент України Петро Порошенко призначив Сергія Наєва командувачем об’єднаних сил.

«Формат антитерористичної операції буде змінено на операцію Об’єднаних сил. Керівництво силами і засобами ЗСУ та інших військових формувань і правоохоронних органів покладатиметься на Командувача об’єднаних сил. На цю посаду я вирішив призначити генерал-лейтенанта Сергія Наєва», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Порошенко додав, що Наєву дав завдання – «укріпити Збройні Сили настільки, щоби вони були не лише обороноздатними, але й спроможними звільнити окуповані території».

Сергія Наєва 7 березня 2018 року призначили заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

До цього генерал-лейтенант Сергій Наєв проходив службу на посаді начальника штабу – першого заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ.

Порошенко сьогодні відвідав нещодавно звільнене село Катеринівка Луганської області.

«Саме тому я і прийняв рішення, щоб приїхати в Катеринівку. Бо це є символ – символ миру, символ звільнення українськими Збройними Силами без жодного пострілу. Для того, щоб не було ні російських, ні сепаратистських військ. Щоб захистити мирних мешканців Катеринівки», – сказав Порошенко.

20 лютого президент України Петро Порошенко підписав закон про реінтеграцію Донбасу («Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях»). Цей документ, серед іншого, передбачає, що командування переходить від Антитерористичного центру СБУ до Об’єднаного оперативного штабу Збройних сил – тобто від спецслужб до військових.

Командувач об’єднаних сил підпорядковується головнокомандувачу та начальнику генерального штабу. Керувати операцією буде Генеральний штаб.