ГПУ: розслідування Мюллера не просило Україну про допомогу в справі Манафорта

Заступник генерального прокурора України Євген Єнін заявив, що правоохоронці США не зверталися до Генпрокуратури по допомогу щодо розслідування кримінальних справ стосовно колишнього керівника виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта.

«Ані ФБР, ані Мюллер (спецпрокурор у справі про російське втручання у вибори 2016 року Роберт Мюллер – ред.) до ГПУ з жодними запитами про правову допомогу у зв’язку зі справою Манафорта не звертались», – вказав Єнін у Facebook увечері 2 травня.

Так у ГПУ прокоментували публікацію видання The New York Tymes, де, серед іншого, стверджується, що «в Україні, де чиновники побоюються образити президента Трампа, чотири справи за участю пана Манафорта… були фактично заморожені головним прокурором України».

Докладніше про це: Через джавеліни Україна припинила співпрацю зі слідством Мюллера у США – «Нью-Йорк Таймс»

«Хочу сподіватись, що йдеться про банальну помилку в перекладі (lost in translation), оскільки про жодні проблеми в міжнародно-правовому співробітництві між ГПУ та нашими американськими партнерами не йдеться», – написав заступник генерального прокурора.

Депутат Верховної Ради Володимир Ар’єв, слова якого процитовані в статті The New York Tymes, каже про висмикування цитати з контексту.

«Коли журналіст Ендрю Крамер спитав мене чи знаю я щось про те що зупинене розслідування в Україні щодо Манафорта і чи відомо мені чи зверталася до українських правоохоронців американська сторона, я відповів буквально: «Мені достеменно невідомо, чи американські колеги зверталися до українських. Можу припустити що через наявну в країні ситуацію Україна уникає всіх моментів, які можуть роздратувати американську адміністрацію, але якщо американські слідчі звернуться до українських, то українська сторона зробить все необхідне відповідно до існуючих двосторонніх угод». На нерозривності фрази у випадку цитування я наполягав. Не дарма. Іншу думку я виклав так: «Не виключено що справа Манафорта могла опинитися в довгій шухляді, але, переважно через те що у нас просто не вистачає слідчих, які могли би якісно дати раду справам такого рівня складності», – відзначив депутат Ар’єв.

Американські видання вже не вперше пишуть про ймовірне заморожування справи Манафорта в Україні. В березні 2018 року у The Daily Beast ішлося, що адміністрація президента Трампа надає Україні зброю, і Київ поводиться так, наче ціна за це – припинення розслідування діяльності радників передвиборчої кампанії Трампа.

Докладніше про це: Україна гальмує справу Манафорта, щоб не засмучувати Трампа – Daily Beast

У січні 2017 року розвідслужби США виступили зі спільною заявою про те, що російська влада вела масштабну діяльність, намагаючись вплинути на перебіг президентської виборчої кампанії 2016 року.

При цьому розслідування, куратором якого є спецпрокурор Роберт Мюллер, щодо можливого втручання Росії в президентські вибори і таємної змови між кампанією Трампа і Москвою поки що не встановило, чи вплинули дії Москви на результат виборів. Колишній керівник виборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт є одним із ключових фігурантів у цій справі.

Президент Трамп постійно заперечує змову і називає розслідування «полюванням на відьом». Росія також заперечує втручання.