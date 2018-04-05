У 2011 році Манафорт затвердив таємну медіаоперацію для покращення репутації Януковича – Guardian

У 2011 році політтехнолог Пол Манафорт затвердив таємну медіаоперацію для покращення репутації на той час президента України Віктора Януковича, пише британське видання The Guardian з посиланням на матеріали за 2011 – 2013 роки.

Операція передбачала дискредитацію екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко за кордоном, зазначає видання. Цей проект спланував Алан Фрідман, колишній журналіст Wall Street Journal та Financial Times.

The Guardian нагадує, що у 2010 році Янукович переміг Юлію Тимошенко на виборах президента. Влітку наступного року її заарештували, згодом політика ув’язнили, що викликало критику з боку адміністрації тодішнього президента США Барака Обами і столиць ЄС, які називали справу проти Тимошенко політично вмотивованою.

У липні 2011 року Фрідман надіслав Манафорту конфіденційний шестисторінковий документ під назвою «Україна – цифрова дорожня карта», пише The Guardian. Журналіст розповів про план, за допомогою якого можна «розібрати» Тимошенко в інтернеті та за допомогою відео, статей та соціальних медіа.

Компанія Фрідмата FBC Media за свої послуги отримувала кожні три місяці близько 150 тисяч євро, однак іноді платежі затримувалися, зазначають джерела The Guardian у Києві.

Згідно з документами, які є в розпорядженні видання, навесні 2012 року Фрідман розповідав на той час міністру закордонних справ України Костянтину Грищенку, що «згенерував десятки позитивних оглядів, інтерв’ю й статей для друку й телебачення».

Журналісти зазначають, що ключовим пунктом стратегії була діяльність фейкової «лабораторії ідей» – «Центру дослідження колишніх радянських соціалістичних республік».

Фрідман використовував його для публікації десятків позитивних текстів про Януковича, багато з яких були підписані ім’ям «Меттью Ліна». Автор з таким ім’ям критикував Тимошенко та Державний департамент за часів президентства Обами на американському сайті RedState. Також Фрідман розповідав Манафорту, що його команда написала від імені Януковича статтю, яка була оприлюднена у Wall Street Journal у серпні 2011 року.

У квітні 2012 року Фрідман надіслав Манафорту ще один «високо конфіденційний» документ на дві сторінки. У ньому були викладені плани щодо запуску «спеціального веб-сайту» під назвою «Справа Тимошенко». Він мав належати народному депутатові Інні Богословській, яку The Guardian називає критиком Тимошенко.

Також медіаоперація включала атаки на в той час держсекретаря США Гілларі Клінтон. У жовтні 2012 року тодішній заступник Манафорта Рік Гейтс розповідав своєму керівникові і Фрідману про матеріал на порталі Breitbart, у якому очільницю Держдепартамента критикують за підтримку Тимошенко, яка перед цим домовилися про співпрацю із «антисемітською партією» «Свобода».

Крім того, медіаоперація включала редагування статей у «Вікіпедії», щоб «очорнити» Тимошенко, пишуть журналісти.

Сам Фрідман підтвердив The Guardian, що його компанія працювала в Україні з кінця літа 2011 року, але зазначив: «Це не був секретний план. Ми мали «піарити» людей, дуже відкрито пропонуючи газетам інтерв’ю та статті». Він заявив, що мета полягала в просуванні політики уряду України, яка була спрямована на наближення партнерської угоди з Європейським союзом.

«Ми ніколи не підтримували промосковську позицію, і закінчили наші контакти (з українською владою – ред.), коли український президент відмовився від ближчих зв’язків із Європою», – сказав Фрідман.

Водночас він зауважив, що ніколи не працював лобістом для України.

Янукович покинув Україну після розстрілів протестувальників у центрі Києва у лютому 2014 року. Після цього Тимошенко була звільнена із в’язниці.