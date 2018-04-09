«Особа А» про себе – на запис і без. Що відомо про «людину Манафорта» в Україні?

«Особа А» любить добре вино та крафтове пиво, відвідує кращі ресторани Києва, говорить бездоганно російською, англійською та шведською мовами і фігурує як одна з основних ланок у розслідуванні ФБР США про зусилля Росії вплинути на вибори американського президента у 2016 році.

Ще до того, як його ім’я з’явилося в судових документах команди Спеціального прокурора США Роберта Мюллера, «особа А» був надзвичайно обережним у проявах своєї справжньої ідентичності, особливо у ЗМІ. Він залишив незначні докази свого існування – наприклад, пошук його світлин не дасть результатів у мережі Інтернет.

І хоча його справжнє ім’я не назване, все ж наприкінці березня ЗМІ повідомили з посиланням на поінформовані джерела, що «особою А» є Костянтин Килимник – колишній російський військовий перекладач і довготривала контактна особа в Києві для колишніх помічників кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта та Ріка Ґейтса. Зокрема з Манафортом Килимник співпрацював впродовж років в Україні, коли той консультував «Партію регіонів» Віктора Януковича і продовжував спілкуватися з ним протягом президентської кампанії у США 2016 року.

Що ж до Ріка Ґейтса, то в судових документах, наданих спецпрокурором Робертом Мюллером, йдеться, що цей помічник Трампа контактував в останні тижні президентської кампанії у США з «особою А» – екс-офіцером російської розвідки, який у той час працював для кампанії. Повідомляється, що Ґейтс мав часті телефонні розмови з Килимником у вересні і жовтні 2016 року – за кілька тижнів до листопадових виборів у США.

Ймовірні контакти Ґейтса з колишнім офіцером розвідки були розкриті в документі про винесення вироку лондонському адвокату Алексу ван дер Зваану. Той виявився першим, хто отримав тюремний строк у рамках розслідування спецпрокурора Мюллера. На початку року ван дер Зваан визнав себе винним у наданні неправдивих свідчень ФБР щодо взаємодії з Ґейтсом і колишнім офіцером розвідки Росії.

У документі зазначається, що Ґейтс розповів Алексу ван дер Зваану про колишню «діяльність Килимника як офіцера ГРУ Росії».

Слідчі з’ясували, що ван дер Зваан у 2016 році обговорював з Ґейтсом і «особою А» звіт своєї юридичної компанії у справі Юлії Тимошенко – колишньої опонентки Віктора Януковича, їхнього давнього клієнта.

Не завжди такий мовчазний

Килимник, якого не звинувачують у скоєнні злочину, уникав появи на публіці, відколи ЗМІ почали пов’язувати його з «особою А». Але до того, як його ім’я з’явилося в розслідуванні «Трамп-Росія», Килимник, даючи коментарі, заперечував свої зв’язки з російськими розвідувальними службами.

У лютому 2017 року кореспондент Радіо Свобода провів перше – і, як виявилося, – єдине особисте інтерв’ю з Килимником.

Ця розмова призвела до додаткової особистої зустрічі, декількох телефонних дзвінків та десятків текстових повідомлень протягом дев’яти місяців – із лютого до вересня 2017 року.

Килимник розірвав зв’язок наприкінці вересня, коли розслідування спецпрокурора Мюллера набуло нових обертів. Це також збіглося з часом, коли Радіо Свобода опублікувало ​свої коментарі у статті про російського мільярдера Олега Дерипаску, який був тісно пов’язаний із Кремлем і був залучений до бізнес-процесів із Полом Манафортом. Якраз тоді Манафорт – через Килимника – запропоновував Дерипасці проводити інформаційні брифінги про хід кампанії 2016 року.

Зустріч з людиною Манафорта в Києві

Невисокий на зріст, «близько 162 сантиметрів із взуттям», виглядає молодше за свої 47 років, чисто виголене обличчя, світлі очі, світло-каштанове волосся, припудрене сивиною, «може легко загубитись у натовпі», не любить камер, у розмові використовує метафори – так змальовує кореспондент Радіо Свобода свої враження від Костянтина Килимника.

Під цього того інтерв’ю рік тому в одному з італійських ресторанів Києва, Килимник розповів, як прийшов працювати до Манафорта і про роль останнього у найважливіших подіях у сучасній історії України. Багато з тієї розмови раніше не було оприлюднено, багато уточнень з’явилося в результаті особистого листування кореспондента.

Ось деякі нотатки журналіста:

«Зустріч мала на меті лише коротеньку розмову під час ланчу – можливо, щоб закласти основу для інтерв’ю на пізніше. Але близько години нашої розмови сам Килимник вирішив погодитись на запис, щоб розповісти «правду» після того, як прочитав «фейкові новини» про Манафорта в провідних ЗМІ, які, за його словами, все розповідають неправильно.

Не показуйте це фото нікому. Якщо ви його покажете, то я вб’ю вас, КДБ вб’є вас ... ГРУ теж уб’є вас

Однак він не дозволив мені сфотографувати його. Коли знайомий під час розмови дискретно зробив фотку, Килимник зауважив: «Не показуйте це фото нікому. Якщо ви його покажете, то я вб’ю вас, КДБ вб’є вас ... ГРУ теж уб’є вас». Килимник любить добрі шпигунські жарти.

«Я не мав нічого спільного з військовою розвідкою»

Були деякі сумніви щодо громадянства Килимника. Проте він сам розповів Радіо Свобода, що має подвійне українсько-російське громадянство. Народився у 1970 році у Кривому Розі, пізніше переїхав до Москви. Освіту він отримав на факультеті іноземних мов у виші, який зараз називається Військовий університет Міністерства оборони Росії, що, власне, й викликало припущення щодо його зв’язків з російською розвідкою. Сам він це заперечує.

«Кілька моїх друзів поїхали до школи КДБ на навчання... Всі інші з мого курсу пішли в бізнес», – розповів Килимник кореспондентові Радіо Свобода. За його словами, ті, хто приєднався до КДБ, продовжували працювати в російських посольствах у всьому світі, «як цього вимагають, зрештою, всі спецслужби».

Килимник розповів, що він поїхав до Швеції, щоб працювати перекладачем для російських військових, але наполягав, що він не працює з ГРУ. «Я не мав нічого спільного з військовою розвідкою», – стверджує він.

Я працював із Манафортом, щоб допомогти цій країні... Я народився тут, тут моя сім’я... Це місце, де є центр моєї сили, так би мовити

Чи мав він зв’язки з ГРУ, коли працював із Манафортом в Україні – він, без зволікань, відповів: «Ні, жодних. Нуль».

«Я працював із Манафортом, щоб допомогти цій країні бути, розумієте, нормальною країною. З однієї простої причини: я народився тут, тут моя сім’я... Це місце, де є центр моєї сили, так би мовити», – каже Килимник.

За його словами, він «дуже розчарований через відсутність фактів» навколо обвинувачень, що він був, по суті, російським шпигуном.

«Скажімо, хтось пов’язаний з розвідувальними службами, ось ви, мовляв, знаєте, якщо б я дійсно був пов’язаний з розвідувальними службами», – як стверджує ФБР, а також мовиться у минулих статтях Politico та Financial Times, – «що б я мав робити, якщо би був справжнім російським шпигуном?»

Після паузи Килимник відповів на власне запитання: «Я б не був тут (в Україні.) Я був би в Росії».

Слухати в оригіналі англійською мовою: Килимник спростовує зв’язки з російськими спецслужбами:

«Найкраща стратегія, яку ви коли-небудь могли б мати»

Відразу стало очевидним, що Килимник, який працював безпосередньо з Манафортом і керував його київським офісом у період з 2005 по 2015 рік, залишався вірним своєму босові й високо цінував його.

Манафорт – це хлопець, який може поєднати будь-яку стратегію з будь-якою інформацією, щоб це працювало на перемогу

«Манафорт – це хлопець, який може поєднати будь-яку стратегію з будь-якою інформацією, щоб це працювало на перемогу», – почав Килимник, вимовляючи англійські слова з таким акцентом, як на початку 1990-х років, коли він вступив до Військового університету Міністерства оборони Росії для вивчення мов.

«Я бачив, як він працює в різних країнах, і... він дійсно серйозно ставиться до соціологічних даних і може витратити навіть пару тижнів, вивчаючи ці дані, і він вийде з найкращою стратегією, яку тільки можна отримати», – продовжив Килимник. Він відмовився сказати, в яких саме країнах Манафорт працював, але каже, що вони розташовані в «Європі та Африці».

За словами Килимника, Манафорт дбав про дві речі: «про свої особисті амбіції, і – це найголовніше – він дбав про Україну».

Слухати в оригіналі англійською мовою: Килимник хвалиться стратегією Манафорта для досягнення перемоги на виборах:

«Янукович не слухав Манафорта, тому й опинився в *****»

Килимник розповів про зусилля Манафорта зміцнити зв’язки України з Заходом, зокрема, переконував Януковича підписати угоду про політичну асоціацію та торговий пакт з ЄС, пояснював мотивацію.

«[Манафорт] хотів, щоб Янукович був обраний на наступний термін. Хіба будь-який інший менеджер виборчої кампанії не хотів би саме цього? Він зрозумів, що ця угода гарантує, що Януковича оберуть на другий термін», – розповідає Килимник.

Манафорт сказав Януковичу: «Ви повинні довіряти європейцям. А потім будете вибудовувати відносини з Росією і у вас все буде добре!»

«[Манафорт] спілкувався з «Яником» нескінченно перед самітом, переконуючи його підписати угоду», – згадує Килимник. У його присутності Манафорт сказав Януковичу: «Ви повинні довіряти європейцям. А потім будете вибудовувати відносини з Росією і у вас все буде добре!».

«Усі говорили [Януковичу]: «Ви повинні підписати угоду, просто підпишіть цю довбану угоду», – розповідає Килимник. «Янукович не слухав [Манафорта], тому й опинився в *****».

«Як тільки [Янукович] не підписав угоди, [Манафорт] припинив спілкування з ним», – додав Килимник.

Однак після розгону Майдану в Києві 30 листопада 2013 року, Манафорт все ж відправив одне повідомлення Януковичу, порадивши йому звільнити з посади тодішнього керівника МВС Віталія Захарченка, однак Янукович цього не зробив.

Манафорт повертається до Києва

Пізніше в 2014 році Манафорта найняли для реформування «Партії регіонів», яку – за його порадою – перейменували в «Опозиційний блок», проте влітку між Манафортом і керівництвом цієї політичної сили знову виникли проблеми через те, що керівництво не хотіло слідувати порадам Манафорта. Відтак, Манафорт знову залишив Україну і повернувся в 2015. «Єдина людина, з ким Манафорт може розмовляти в Україні – це я», – сказав Килимник.

Слухати в оригіналі англійською мовою: Килимник розповідає про допомогу «Партії регіонів»:

Слухати в оригіналі англійською мовою: «Якщо дослухатися до Манафорта – можна виграти вибори»:

Манафорт залишив Україну незабаром після цього, але повернувся восени 2015 року – Килимник каже, що він сам допомагав Манафортові повернути гроші, які останньому заборгував «Опозиційний блок».

Чи Манафорт тоді більш не працював на тих клієнтів? Килимник натякнув, що, можливо, він і далі працює на цих «друзів».

«Він працював, як і будь-який консультант у світі, на своєму ноутбуці, він міг перебувати в Софії, чи десь на Тайвані або ще десь і розробляти стратегію для України», – каже Килимник. «Як тільки ви отримаєте дані, як тільки ви отримаєте людей, щоб скласти стратегію, наявність офісу не є суттєвою для дій в країні».

Контракт самого Килимника закінчився в 2015 році і з тих пір він не мав стосунку до компанії Манафорта. Після того, як в 2016 році Манафорт почав працювати на Дональда Трампа, Килимник спілкувався з ним «кожні пару місяців», розповідаючи новини з України. Деякі джерела стверджують, що Килимник вплинув на рішення США надати Україні летальну зброю. Сам Килимник, однак, це заперечує.

Останній зв’язок кореспондента Радіо Свобода з Костянтином Килимником був у вересні 2017 року. Неясно, де він перебуває в даний час, але в команді спецпрокурора США Роберта Мюллера припускають, що він утік до Росії.

Дуже багато людей сильно розгнівані...

Килимник розповідав, що в Росії, звідки походить його дружина, у нього є майно. А після публікацій про нього у ЗМІ «він розглядає можливість втекти з Києва». «Дуже багато людей сильно розгнівані», – написав він в СМС-повідомленні.

(Над матеріалом працювали Christopher Miller і Людмила Ваннек. Оригінал статті англійською мовою).