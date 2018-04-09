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09 Квітень 2018, Київ 20:47
Політика

«Особа А» про себе – на запис і без. Що відомо про «людину Манафорта» в Україні?

«Особа А» любить добре вино та крафтове пиво, відвідує кращі ресторани Києва, говорить бездоганно російською, англійською та шведською мовами і фігурує як одна з основних ланок у розслідуванні ФБР США про зусилля Росії вплинути на вибори американського президента у 2016 році.

Ще до того, як його ім’я з’явилося в судових документах команди Спеціального прокурора США Роберта Мюллера, «особа А» був надзвичайно обережним у проявах своєї справжньої ідентичності, особливо у ЗМІ. Він залишив незначні докази свого існування – наприклад, пошук його світлин не дасть результатів у мережі Інтернет.

І хоча його справжнє ім’я не назване, все ж наприкінці березня ЗМІ повідомили з посиланням на поінформовані джерела, що «особою А» є Костянтин Килимник – колишній російський військовий перекладач і довготривала контактна особа в Києві для колишніх помічників кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта та Ріка Ґейтса. Зокрема з Манафортом Килимник співпрацював впродовж років в Україні, коли той консультував «Партію регіонів» Віктора Януковича і продовжував спілкуватися з ним протягом президентської кампанії у США 2016 року.

Рік Ґейтс (л) і Пол Манафорт (п), комбіноване фото
Рік Ґейтс (л) і Пол Манафорт (п), комбіноване фото

Що ж до Ріка Ґейтса, то в судових документах, наданих спецпрокурором Робертом Мюллером, йдеться, що цей помічник Трампа контактував в останні тижні президентської кампанії у США з «особою А» – екс-офіцером російської розвідки, який у той час працював для кампанії. Повідомляється, що Ґейтс мав часті телефонні розмови з Килимником у вересні і жовтні 2016 року – за кілька тижнів до листопадових виборів у США.

Ймовірні контакти Ґейтса з колишнім офіцером розвідки були розкриті в документі про винесення вироку лондонському адвокату Алексу ван дер Зваану. Той виявився першим, хто отримав тюремний строк у рамках розслідування спецпрокурора Мюллера. На початку року ван дер Зваан визнав себе винним у наданні неправдивих свідчень ФБР щодо взаємодії з Ґейтсом і колишнім офіцером розвідки Росії.

У документі зазначається, що Ґейтс розповів Алексу ван дер Зваану про колишню «діяльність Килимника як офіцера ГРУ Росії».

Слідчі з’ясували, що ван дер Зваан у 2016 році обговорював з Ґейтсом і «особою А» звіт своєї юридичної компанії у справі Юлії Тимошенко – колишньої опонентки Віктора Януковича, їхнього давнього клієнта.

Зять російського бізнесмена зізнався у брехні комісії з розслідування втручання у вибори в США (відео)
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Зять російського бізнесмена зізнався у брехні комісії з розслідування втручання у вибори в США (відео)

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Не завжди такий мовчазний

Килимник, якого не звинувачують у скоєнні злочину, уникав появи на публіці, відколи ЗМІ почали пов’язувати його з «особою А». Але до того, як його ім’я з’явилося в розслідуванні «Трамп-Росія», Килимник, даючи коментарі, заперечував свої зв’язки з російськими розвідувальними службами.

У лютому 2017 року кореспондент Радіо Свобода провів перше – і, як виявилося, – єдине особисте інтерв’ю з Килимником.

Ця розмова призвела до додаткової особистої зустрічі, декількох телефонних дзвінків та десятків текстових повідомлень протягом дев’яти місяців – із лютого до вересня 2017 року.

Килимник розірвав зв’язок наприкінці вересня, коли розслідування спецпрокурора Мюллера набуло нових обертів. Це також збіглося з часом, коли Радіо Свобода опублікувало ​свої коментарі у статті про російського мільярдера Олега Дерипаску, який був тісно пов’язаний із Кремлем і був залучений до бізнес-процесів із Полом Манафортом. Якраз тоді Манафорт – через Килимника – запропоновував Дерипасці проводити інформаційні брифінги про хід кампанії 2016 року.

Зустріч з людиною Манафорта в Києві

Невисокий на зріст, «близько 162 сантиметрів із взуттям», виглядає молодше за свої 47 років, чисто виголене обличчя, світлі очі, світло-каштанове волосся, припудрене сивиною, «може легко загубитись у натовпі», не любить камер, у розмові використовує метафори – так змальовує кореспондент Радіо Свобода свої враження від Костянтина Килимника.

Під цього того інтерв’ю рік тому в одному з італійських ресторанів Києва, Килимник розповів, як прийшов працювати до Манафорта і про роль останнього у найважливіших подіях у сучасній історії України. Багато з тієї розмови раніше не було оприлюднено, багато уточнень з’явилося в результаті особистого листування кореспондента.

Ось деякі нотатки журналіста:

«Зустріч мала на меті лише коротеньку розмову під час ланчу – можливо, щоб закласти основу для інтерв’ю на пізніше. Але близько години нашої розмови сам Килимник вирішив погодитись на запис, щоб розповісти «правду» після того, як прочитав «фейкові новини» про Манафорта в провідних ЗМІ, які, за його словами, все розповідають неправильно.

Не показуйте це фото нікому. Якщо ви його покажете, то я вб’ю вас, КДБ вб’є вас ... ГРУ теж уб’є вас

Однак він не дозволив мені сфотографувати його. Коли знайомий під час розмови дискретно зробив фотку, Килимник зауважив: «Не показуйте це фото нікому. Якщо ви його покажете, то я вб’ю вас, КДБ вб’є вас ... ГРУ теж уб’є вас». Килимник любить добрі шпигунські жарти.

«Я не мав нічого спільного з військовою розвідкою»

Були деякі сумніви щодо громадянства Килимника. Проте він сам розповів Радіо Свобода, що має подвійне українсько-російське громадянство. Народився у 1970 році у Кривому Розі, пізніше переїхав до Москви. Освіту він отримав на факультеті іноземних мов у виші, який зараз називається Військовий університет Міністерства оборони Росії, що, власне, й викликало припущення щодо його зв’язків з російською розвідкою. Сам він це заперечує.

«Кілька моїх друзів поїхали до школи КДБ на навчання... Всі інші з мого курсу пішли в бізнес», – розповів Килимник кореспондентові Радіо Свобода. За його словами, ті, хто приєднався до КДБ, продовжували працювати в російських посольствах у всьому світі, «як цього вимагають, зрештою, всі спецслужби».

Килимник розповів, що він поїхав до Швеції, щоб працювати перекладачем для російських військових, але наполягав, що він не працює з ГРУ. «Я не мав нічого спільного з військовою розвідкою», – стверджує він.

Я працював із Манафортом, щоб допомогти цій країні... Я народився тут, тут моя сім’я... Це місце, де є центр моєї сили, так би мовити

Чи мав він зв’язки з ГРУ, коли працював із Манафортом в Україні – він, без зволікань, відповів: «Ні, жодних. Нуль».

«Я працював із Манафортом, щоб допомогти цій країні бути, розумієте, нормальною країною. З однієї простої причини: я народився тут, тут моя сім’я... Це місце, де є центр моєї сили, так би мовити», – каже Килимник.

За його словами, він «дуже розчарований через відсутність фактів» навколо обвинувачень, що він був, по суті, російським шпигуном.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер
Спецпрокурор США Роберт Мюллер

«Скажімо, хтось пов’язаний з розвідувальними службами, ось ви, мовляв, знаєте, якщо б я дійсно був пов’язаний з розвідувальними службами», – як стверджує ФБР, а також мовиться у минулих статтях Politico та Financial Times, – «що б я мав робити, якщо би був справжнім російським шпигуном?»

Після паузи Килимник відповів на власне запитання: «Я б не був тут (в Україні.) Я був би в Росії».

Слухати в оригіналі англійською мовою: Килимник спростовує зв’язки з російськими спецслужбами:

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Килимник спростовує зв’язки з російськими спецслужбами
відео Радіо Свобода

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«Найкраща стратегія, яку ви коли-небудь могли б мати»

Відразу стало очевидним, що Килимник, який працював безпосередньо з Манафортом і керував його київським офісом у період з 2005 по 2015 рік, залишався вірним своєму босові й високо цінував його.

Манафорт – це хлопець, який може поєднати будь-яку стратегію з будь-якою інформацією, щоб це працювало на перемогу

«Манафорт – це хлопець, який може поєднати будь-яку стратегію з будь-якою інформацією, щоб це працювало на перемогу», – почав Килимник, вимовляючи англійські слова з таким акцентом, як на початку 1990-х років, коли він вступив до Військового університету Міністерства оборони Росії для вивчення мов.

«Я бачив, як він працює в різних країнах, і... він дійсно серйозно ставиться до соціологічних даних і може витратити навіть пару тижнів, вивчаючи ці дані, і він вийде з найкращою стратегією, яку тільки можна отримати», – продовжив Килимник. Він відмовився сказати, в яких саме країнах Манафорт працював, але каже, що вони розташовані в «Європі та Африці».

Пол Манафорт, колишній керівник виборчого штабу Дональда Трампа
Пол Манафорт, колишній керівник виборчого штабу Дональда Трампа

За словами Килимника, Манафорт дбав про дві речі: «про свої особисті амбіції, і – це найголовніше – він дбав про Україну».

Слухати в оригіналі англійською мовою: Килимник хвалиться стратегією Манафорта для досягнення перемоги на виборах:

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Килимник хвалиться стратегією Манафорта для досягнення перемоги на виборах
відео Радіо Свобода

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«Янукович не слухав Манафорта, тому й опинився в *****»

Килимник розповів про зусилля Манафорта зміцнити зв’язки України з Заходом, зокрема, переконував Януковича підписати угоду про політичну асоціацію та торговий пакт з ЄС, пояснював мотивацію.

«[Манафорт] хотів, щоб Янукович був обраний на наступний термін. Хіба будь-який інший менеджер виборчої кампанії не хотів би саме цього? Він зрозумів, що ця угода гарантує, що Януковича оберуть на другий термін», – розповідає Килимник.

Манафорт сказав Януковичу: «Ви повинні довіряти європейцям. А потім будете вибудовувати відносини з Росією і у вас все буде добре!»

«[Манафорт] спілкувався з «Яником» нескінченно перед самітом, переконуючи його підписати угоду», – згадує Килимник. У його присутності Манафорт сказав Януковичу: «Ви повинні довіряти європейцям. А потім будете вибудовувати відносини з Росією і у вас все буде добре!».

«Усі говорили [Януковичу]: «Ви повинні підписати угоду, просто підпишіть цю довбану угоду», – розповідає Килимник. «Янукович не слухав [Манафорта], тому й опинився в *****».

«Як тільки [Янукович] не підписав угоди, [Манафорт] припинив спілкування з ним», – додав Килимник.

Однак після розгону Майдану в Києві 30 листопада 2013 року, Манафорт все ж відправив одне повідомлення Януковичу, порадивши йому звільнити з посади тодішнього керівника МВС Віталія Захарченка, однак Янукович цього не зробив.

Віктор Янукович на прес-конференції в Москві, 2 березня 2018 року
Віктор Янукович на прес-конференції в Москві, 2 березня 2018 року

Манафорт повертається до Києва

Пізніше в 2014 році Манафорта найняли для реформування «Партії регіонів», яку – за його порадою – перейменували в «Опозиційний блок», проте влітку між Манафортом і керівництвом цієї політичної сили знову виникли проблеми через те, що керівництво не хотіло слідувати порадам Манафорта. Відтак, Манафорт знову залишив Україну і повернувся в 2015. «Єдина людина, з ким Манафорт може розмовляти в Україні – це я», – сказав Килимник.

Слухати в оригіналі англійською мовою: Килимник розповідає про допомогу «Партії регіонів»:

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Килимник розповідає про допомогу «Партії регіонів»
відео Радіо Свобода

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Слухати в оригіналі англійською мовою: «Якщо дослухатися до Манафорта – можна виграти вибори»:

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«Якщо дослухатися до Манафорта – можна виграти вибори»
відео Радіо Свобода

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Манафорт залишив Україну незабаром після цього, але повернувся восени 2015 року – Килимник каже, що він сам допомагав Манафортові повернути гроші, які останньому заборгував «Опозиційний блок».

Чи Манафорт тоді більш не працював на тих клієнтів? Килимник натякнув, що, можливо, він і далі працює на цих «друзів».

«Він працював, як і будь-який консультант у світі, на своєму ноутбуці, він міг перебувати в Софії, чи десь на Тайвані або ще десь і розробляти стратегію для України», – каже Килимник. «Як тільки ви отримаєте дані, як тільки ви отримаєте людей, щоб скласти стратегію, наявність офісу не є суттєвою для дій в країні».

Контракт самого Килимника закінчився в 2015 році і з тих пір він не мав стосунку до компанії Манафорта. Після того, як в 2016 році Манафорт почав працювати на Дональда Трампа, Килимник спілкувався з ним «кожні пару місяців», розповідаючи новини з України. Деякі джерела стверджують, що Килимник вплинув на рішення США надати Україні летальну зброю. Сам Килимник, однак, це заперечує.

Останній зв’язок кореспондента Радіо Свобода з Костянтином Килимником був у вересні 2017 року. Неясно, де він перебуває в даний час, але в команді спецпрокурора США Роберта Мюллера припускають, що він утік до Росії.

Дуже багато людей сильно розгнівані...

Килимник розповідав, що в Росії, звідки походить його дружина, у нього є майно. А після публікацій про нього у ЗМІ «він розглядає можливість втекти з Києва». «Дуже багато людей сильно розгнівані», – написав він в СМС-повідомленні.

(Над матеріалом працювали Christopher Miller і Людмила Ваннек. Оригінал статті англійською мовою).

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