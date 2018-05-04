Чи пов'язана справа Манафорта з наданням Україні джавелінів

Генпрокуратура України планує об’єднати зусилля з ФБР США у розслідуванні справ екс-керівника виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта, заявив генпрокурор України Юрій Луценко. Він стверджує, що українські слідчі не можуть завершити справи без інформації від ФБР, яке веде своє розслідування. Натомість заступник прокурора Євген Єнін заявив, що правоохоронці США не зверталися до ГПУ по допомогу щодо розслідування кримінальних справ стосовно Манафорта. Також ГПУ на своїй сторінці у «Фейсбук» оприлюднила інформацію про розслідування кримінальних проваджень в Україні, де фігурує Манафорт. Таким чином у Генпрокуратурі коментують статтю у The New York Tymes, де стверджується, що українські посадовці намагаються не образити Дональда Трампа, тому генпрокурор України нібито «заморозив» чотири справи, де фігурує Манафорт. У статті йдеться, що рішення припинити розслідування з’явилося тоді, коли адміністрація Трампа остаточно вирішила надати Україні протитанкові комплекси «Джавелін». Політичний консультант Пол Манафорт працював на екс-президента України Віктора Януковича, а в 2016 році кілька місяців керував передвиборчим штабом Дональда Трампа. Зараз Манафорт є однією з ключових фігур у розслідуванні спеціального прокурора США Роберта Мюллера щодо можливих зав’язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом. Чи дійсно українські посадовці гальмують розслідування щодо Манафорта в обмін на зброю та лояльність американського президента? Різні версії цієї історії у програмі «Ваша Свобода» аналізували Віталій Портников та гості передачі – старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Каракуц та професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг.