США мають дозволити Україні використовувати джавеліни на передовій – Карпентер

«Адміністрація Трампа має дозволити Україні розмістити протитанкову зброю на передовій, а не наполягати на тому, щоб їх зберігали на складі під замком на заході України. В чому сенс?», – наголосив Майкл Карпентер, директор аналітичного Центру Байдена в США в коментарі до статті в The Atlantic.

Сполучені Штати завершили передачу протитанкової зброї Javelin в понеділок. Цей продаж без ентузіазму схвалив президент Трамп в листопаді, пише в своїй статті аналітик центру The Atlantic Наташа Бертран.

Угоду привітали в США. «Довгоочікувана доставка протитанкових ракет Javelin до України є ключовим символом рішучого наміру США підтримувати Україну, яка захищає себе від агресії Росії», – заявив сенатор-республіканець Роб Портман.

Однак умови угоди показують, що вона не є дуже дієвою, зазначають аналітики. Зброю «було доставлено до об’єкту в Україні, який охороняється і не знаходиться в зоні конфлікту», – сказав Курт Волкер, спеціальний представник США в Україні. Він не дав розлогих пояснень, однак з січневого репортажу The Wall Street Journal стало відомо, що зброю буде складовано в навчальних центрах на заході України і за нею будуть наглядати американські солдати.

Американський посадовець захистив рішення зберігати зброю далеко від військових дій, заявляючи, що це дозволить Україні краще їх контролювати. Не всі вважають такий варіант найкращим. Колишній високопосадовець Пентагону Майкл Карпентер вважає: «зберігати протитанкові ракети у сотнях миль від передової шкодить самій цілі використання цієї зброї для стримування» і «значно зменшує її ефективність».

«Сама мета є примусити супротивника подумати двічі про кількість жертв з їх боку, якщо танки потраплять під вогонь», – наголосив експерт. Деніел Вайдич, президент компанії з стратегічних консультацій Yorktown Solutions, однак, зауважив, що, попри побоювання, політика адміністрації Трампа є достатньо прихильною до України і угода про постачання зброї є свідченням цього.

Трамп також хотів бачити, що передача зброї не відбувалась просто так.

Американський посадовець сказав, що президентові наголошували, що це буде продаж, а не подарунок. Також Порошенко здобув прихильність Трампа після проведення угоди на постачання вугілля на 80 мільйонів доларів. В лютому «Укрзалізниця» підписала угоду з GE Transportation на постачання локомотивів. «Адміністрація Трампа дуже зосереджена на створенні робочих місць, – зауважив Деніел Вайдич. – Тому, очевидно, що Україна думала про те, як допомогти створити робочі місця для американців в контексті отримання важелю в сфері стратегій Трампа».