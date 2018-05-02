«Це війна, акт агресії, що не припиняється» – представник Держдепартаменту США про дії Росії на Донбасі

Помічник державного секретаря США у справах Європи і Євразії Весс Мітчелл відвідує Київ. На час візиту 2-3 травня він запланував зустрічі з президентом Петром Порошенком та кількома представниками уряду. Представник Держдепартаменту зосередився на безпекових питаннях: ситуація на Донбасі, санкції, перспективи миротворчої місії ООН для сходу України. Мітчелл також відзначив, що системи протитанкової оборони джавеліни, на які Київ чекав кілька років, мають працювати на оборону українських територій.

​Коли Весса Мітчелла, наступника Вікторії Нуланд, призначили на посаду помічника державного секретаря США у справах Європи і Євразії у листопаді минулого року – перший офіційний візит він здійснив саме до України.

Через півроку після призначення Весс Мітчелл знову в Києві. Із 2 по 3 травня він зустрічається з президентом України Петром Порошенком, прем’єром Володимиром Гройсманом, головою Верховної Ради Андрієм Парубієм, міністром закордонних справ Павлом Клімкіним та міністром освіти Лілією Гриневич. Про це повідомили у посольстві США в Україні.

​Станкції щодо Росії будуть ще жорсткішими – Мітчелл

Зустріч Мітчелла з Порошенком відбулася напередодні засідання РНБО. І ключовою темою їхньої розмови була безпекова ситуація щодо України, розповів журналістам помічник держсекретаря США.

Ми дуже тісно координуємось із президентом Порошенком та його командою щодо санкцій

Вашингтон засуджує дії Росії щодо України, тож зберігатиме санкції, аж поки Кремль не припинить агресію, сказав Мітчелл. Із січня 2017 року Сполучені Штати застосували обмеження щодо 189 громадян Росії та російських компаній. І санкції ставатимуть лише жорсткішими, якщо політика Росії не зміниться, додав американський посадовець.

«Ми обговорювали питання санкцій. Я знаю, що ця тема є на порядку денному і в Україні. Не можу відповідати за український уряд, проте скажу, що ми дуже тісно координуємось із президентом Порошенком та його командою щодо санкцій», – сказав Мітчелл.

Потрібно дуже чітко розуміти, що це не конфлікт. Це війна, акт агресії, що не припиняється

Концепція запровадження миротворчої місії ООН на Донбасі – ще один інструмент впливу на Росію – також одна з ключових тем, сказав Мітчелл, відповідаючи на запитання Радіо Свобода. Він додав, що США докладають значних зусиль, щоби домовитись із Росією саме про дієву модель такої місії.

«Потрібно дуже чітко розуміти, що це не конфлікт. Це війна, акт агресії, що не припиняється. Ми зацікавлені в тому, щоби знайти підхід, базуючись на баченні ООН. І не хочемо докладати зусилля для створення чергового «фігового листка», для того щоби надалі консолідувати підконтрольні території», – сказав Весс Мітчелл у відповідь Радіо Свобода.

Він також зауважив, що джавеліни, які прибули до України 30 квітня, є оборонним озброєнням для Донбасу, і повинні використовуватись виключно для гарантування безпеки українських територій.

Загалом, США радять протидіяти Росії на усіх можливих фронтах, зокрема, і у кіберпросторі. Тому Вашингтон подвоює розмір допомоги для України в галузі кібербезпеки – із 5 мільйонів до 10 мільйонів доларів.

Євроатлантична інтеграція України – також у полі зору Вашингтона, розповів Весс Мітчелл. Державний секретар США Майк Помпео відзначив зусилля Києва для того, щоби приєднатись до лав альянсу, переказав його слова помічник. І оскільки США підтримує політику «відкритих дверей» альянсу щодо України, міністри закордонних справ країн-членів НАТО на зустрічі у Брюсселі домовилися скоординувати Україну, як їй швидше наблизитись до стандартів його безпекового об’єднання.

Адміністрація Трампа та миротворча місія для Донбасу

Для України дуже важливими є будь-які сигнали Державного департаменту США щодо миротворчої місії ООН на Донбасі, коментує екс-посол США в Україні, один із засновників та член Ради із зовнішньої та безпекової політики Юрій Щербак.

Якщо президент США Дональд Трамп поставить собі за мету дотиснути президента Росії Володимира Путіна щодо формату такої місії – Україна матиме хороший шанс на врегулювання «повзучого конфлікту на Донбасі», упевнений Щербак. Проте поки від Трампа не лунають запевнення, що він готовий зосередитись на цьому питанні, додає експерт.

Водночас, є сподівання на Майка Помпео, нового державного секретаря США, додає Щербак.

«Держсекретар є людиною рішучою і налаштованою, як нам здається, проукраїнськи. Є сподівання, що він підтримає позицію України, і переговори йтимуть навколо процедури. Це дуже непроста операція ООН, тому що вона потребує великих грошей і часу на підготовку. І звісно – потребує згоди країни-агресора. Тому що, якщо вони не захочуть, – зірвуть», – пояснив екс-посол України у США.

Чому про економічні та політичні виклики України не йшлось?

Порядок денний зустрічей Весса Мітчелла з першими особами України прогнозовано стосується саме військово-технічної сфери, каже експерт із міжнародних відносин Олеся Яхно. Ще півроку тому мало хто був упевнений, що Україна все ж отримає джавеліни, тож візит помічника держсекретаря США лише через кілька днів після отримання Києвом протитанкових ракетних комплексів від Вашингтона – дипломатичний сигнал, додає експерт.

А от щодо внутрішньої економічної та політичної ситуації в Україні – Весс Мітчелл цих тем майже не торкався, і навіть відзначив успіхи команди Порошенка. Яхно пояснює це тим, що нічого нового щодо поступу українських реформ Вашингтон зараз і не скаже – проблемні місця відомі обом сторонам діалогу.

«Питання основне політичне – Антикорупційного суду – це питання часу. Коли воно буде винесене на друге читання. Це, швидше за все, може бути травень, уже цього місяця. Можна передбачати, що друге читання буде дискутивним, там є багато поправок. Але це нормальний процес», – додає вона.

Що ж стосується проблемних моментів у співпраці України з МВФ, про яку Мітчелл згадав побіжно – тут є «довгі теми», щодо яких не припиняється переговорний процес, каже Яхно. І в таких пунктах домовленостей як, скажімо, пенсійна та земельна реформи, Києву вдається домовлятись про відстрочку або ж пропонувати власні альтернативи, говорить експерт.

«Як це було щодо пенсійної реформи. Держава не пішла на підвищення пенсійного віку, але зробила зміни в пенсійному стажі, що, можливо, менш болюче соціально для низки категорій українських громадян. Тому тут теж нормальний переговорний процес, ті чи інші позиції нелегко погоджуються», – додала Олеся Яхно.