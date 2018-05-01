Доставка до України джавелінів є символом її підтримки з боку США – сенатор Портман

«Довгоочікувана доставка протитанкових ракет «Джавелін» до України є ключовим символом рішучого наміру США підтримувати Україну, яка захищає себе від агресії Росії», – написав у мережі Twitter сенатор-республіканець Роб Портман.

30-го квітня офіційний представник Державного департаменту США у відповідь на запит Радіо Свобода заявив, що джавеліни вже доставлені до України. У Державному департаменті підтвердили факт доставки і на запит «Голосу Америки».

Як відомо, у березні Державний департамент США погодив продаж Україні 210 ракет «Джавелін» та 37 пускових установок.

Про своє задоволення з приводу отримання Україною Джавелінів заявив і колишній кандидат у президенти США Марко Рубіо, який програв боротьбу за номінацію від Республіканської партії Дональду Трампу. На своїй сторінці у у мережі Twitter він написав:

Президент України Петро Порошенко подякував США за ухвалене рішення і наголосив, що ціна агресії проти України має зростати.

Адміністрація Дональда Трампа також погодилась на продаж Україні снайперських гвинтівок. Раніше Україна отримувала контрбатарейні радари та інше озброєння.