В Україні вперше відбулися пуски «Джавелінів» – Порошенко

В Україні вперше відбулися пуски ракетних комплексів Javelin, повідомив президент України Петро Порошенко.

«Сьогодні вперше в Україні відбулися пуски ракетних комплексів Javelin. Завдяки їм бойові можливості ЗСУ значно зросли», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Порошенко наголосив, що це дуже ефективна оборонна зброя, яка «застосовується в разі наступу Росії на позиції українських військових».

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Наприкінці квітня американські протитанкові ракетні комплекси «Джавелін» (Javelin) прибули в Україну.

Наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, у тому числі протитанкових ракетних комплексів Javelin. 1 березня Державний департамент США схвалив продаж Україні 210 протиракетних комплексів Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 мільйонів доларів.

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Оборонний бюджет США на 2018 фінансовий рік передбачає надання Україні 350 мільйонів доларів оборонної допомоги, зокрема і можливість передачі летальної зброї.

«Джавелін» (Javelin) – американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ППРК), призначений для ураження бронетехніки, танків, а також БПЛА, вертольотів і гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку.