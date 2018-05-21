Анатолій Гриценко заявив про «спецоперацію Банкової» проти нього

Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко заявив, що проти нього планують спецоперацію в Адміністрації президента для дискредитації та недопущення його до виборів. Про це політик написав у Facebook із посиланням на екс-заступника голови Служби безпеки України Віктора Трепака.

«Це дійсно правда, таку операцію Порошенко спланував і дав команду розпочати ближчим часом, можливо, вже цього тижня. Склад організованого злочинного угруповання мені відомий (залишилися ще чесні люди і в АП, і в РНБО, і в ГПУ, і в СБУ). Глава ОЗУ, він же замовник – Порошенко. Організатор – Турчинов. Головний виконавець – Пашинський. Виконавці в медійному просторі – депутати Вінник (БПП) і Береза (НФ). Виконавців у правоохоронних органах теж знаю, але прізвищ поки не називаю – даю їм шанс відмовитися від виконання завідомо злочинного наказу Порошенка», – заявив Гриценко.

Наразі ні представники Адміністрації президента, ані інші згадані у пості особи заяву Гриценка не коментували.

На наступний – 2019 – рік в Україні заплановані президентські та парламентські вибори.